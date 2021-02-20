Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç için başsağlığı mesajları yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hadis alimlerinden M. Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nice güzel nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, ülkemizin önde gelen alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesinin, sevenlerinin ve talebelerinin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Saraç'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç'ın babası, Muhammed Emin Saraç'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendinin muhterem babası, İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Gül, paylaşımında, "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir." sözünü anımsatarak, "Muhterem Muhammed Emin Saraç hocamızın vefat haberini teessürle öğrendim. İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da Saraç'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun." mesajına yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Uzun yıllar kendisinden Tefsir, Hadis ve Şifa-i Şerif dersleri okuduğum muhterem M. Emin Saraç Hocama Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Son devrin alimlerinden, Rıza-i İlahi uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlakın örneği... Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

AK Parti Sözcüsü Çelik ise "Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Bir alim göçtü bu dünyadan... Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ömrünü talebe yetiştirmeye adamış Saraç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve talebelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise Saraç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.