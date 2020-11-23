  • BIST 1.323
  • Altın 468,203
  • Dolar 7,7629
  • Euro 9,2145
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Türkiye'nin Orta Doğu’ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu

Türkiye’nin Orta Doğu'ya açılan Habur Sınır Kapısı'ndan, çoğunluğu TIR olmak üzere günde 4 binin üzerinde araç giriş-çıkış yapmaya başladı.
Türkiye'nin Orta Doğu’ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu

Türkiye'nin Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart'ta çift yönlü giriş ve çıkışlara kapatıldı. İhracatın aksamaması için temassız ihracat uygulamasına ve 4 Mayıs'ta da yük taşımacılığına tekrar geçildi. Pandemi sürecinde Irak tarafında biriken 10 bin TIR, Türk gümrüğünün çalışması sonucu minimize edilerek geçişler tekrar kontrol altına alındı. İhracatçılar, Avrupa pazarı yerine Orta Doğu pazarına yönelince gümrük kapısında yoğunluk yaşandı. 1-19 Kasım tarihleri arasında Irak'tan Türkiye'ye 35 bin 785'i büyük araç olmak üzere toplam 43 bin 100 araç girişi gerçekleşirken, Türkiye'den Irak'a ise 34 bin 357'si büyük araç olmak üzere toplamda 41 bin 722 araç çıkışı oldu. Böylece, 1-19 Kasım tarihlerinde toplamda 84 bin 822 araç giriş ve çıkış yaptı. Aynı tarihlerde 70 bin 251 yolcu giriş, 69 bin 664 yolcu da Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

İHRACATÇILAR DURUMDAN MEMNUN

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Şebap Taşkın, sınır kapısının bölgenin can damarı olduğunu belirterek, "Şu anda çok büyük yoğunluk var. Günlük 2 bin araç giriş, 2 bin araç da çıkış yapıyor. Pandemiden bu yana şoförlerimiz ve ihracatçılarımız yapılan uygulamalar ile mağdur edilmiyor. Habur, Türkiye'nin çoğu gümrüklerinden daha güzel, daha verimli ve daha yoğun çalışıyor. Kapı, bölgemizin fabrikasıdır. İnsanlarımız bununla meşguldür. Az da olsa herkesin bir kazancı var" diye konuştu. 

ŞOFÖRLER IRAK GÜMRÜĞÜNDEN RAHATSIZ

Habur Gümrüğü'nde yaşanan yığılmaya rağmen araçlarından inmeden ve beklemeden Irak'a geçiş yapabildiklerini anlatan Türk şoförler, Irak Gümrüğü'nde evrak işleri için bekletildiklerini ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi. TIR şoförü Mehmet Şerif Esin, "Güzel bir sistemleri var. Türk gümrüğünde araçtan inmiyoruz ama öbür tarafta yaklaşık 1 kilometre kadar arabalarımızı bırakıp yürüyoruz. Bazen açık bırakıyoruz. Araçlarımıza girebiliyorlar. Eşyalarımız gidebiliyor. Kapalı bıraktığımız zaman araçlar birbirlerinin önüne geçiyorlar. Haksızlık oluyor" diye konuştu.

Uzun yol yaptıklarını ancak ellerine iyi para geçmediğini anlatan TIR şoförü Abdulkadir Çetin ise nakliye kiralarına bir çözüm bulunmasını istedi. Çetin, "Gümrük eskilere göre daha seri, daha güzel çalışıyor. Ancak kira yok. Eksideyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanmasına yarın başlanacak23 Kasım 2020 Pazartesi 10:06
  • FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in BM temsilcisine tepki yağdı23 Kasım 2020 Pazartesi 10:05
  • Mardin'de sokağa çıkma yasağı23 Kasım 2020 Pazartesi 09:44
  • Kimi 'setten geliyorum' dedi kimi de alkollü trafiğe çıktı...Hiç biri ceza yemekten kurtulamadı23 Kasım 2020 Pazartesi 09:43
  • '10 numara yağ, kanser riskini artırıyor'23 Kasım 2020 Pazartesi 09:42
  • Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı23 Kasım 2020 Pazartesi 09:32
  • İçişleri Bakanlığı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı23 Kasım 2020 Pazartesi 09:19
  • Türkiye'nin Orta Doğu’ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu23 Kasım 2020 Pazartesi 09:18
  • Polisten kaçamadı, hem ihlalden hem de alkollü araç kullanmaktan ceza yedi  23 Kasım 2020 Pazartesi 09:17
  • Doğu Karadeniz'de sağanak heyelanlara neden oldu23 Kasım 2020 Pazartesi 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti