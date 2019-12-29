'Türkiye'nin Otomobili' Avrupa basınında

Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobilin dün yapılan tanıtımı, Avrupa basınında geniş yankı buldu.

Türkiye'nin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobilin dün yapılan tanıtımı, Avrupa basınında geniş yankı buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin "Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobilin Tesla'ya meydan okuması temennisi aktarıldı.

Erdoğan'ın Türkiye'yi ekonomik bir dev haline getirmek için mühendislerin yerli bir otomobil üretmesini istediği vurgulanan haberde, tanıtımla Türkiye'nin ilk yerli otomobilini üretme hayalini gerçekleştirmeye yaklaştığı, araçların 2022'de yollarda olacağı vurgulandı.

Ayrıca ilk ön siparişi veren Erdoğan'ın "60 yıllık bir rüyayı gerçekleştirerek tarihi bir güne tanıklık ediyoruz" ve "Halkımızın bu araca sahip olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini biliyorum." ifadeleri paylaşıldı.

Almanya

Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesi de "Türkiye milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor" başlığını kullandı.

Türkiye'nin yerli elektrikli aracıyla piyasayı canlandırmak istediğine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin bu otomobilin geliştirilmesi ve üretimine üç milyar avrodan fazla yatırım yapacağı belirtildi.

Bu projenin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun vadeli hedefi olduğu hatırlatılan haberde, yerli aracın ülkenin büyüyen ekonomik gücünün kanıtı olarak sunulduğu yorumu yapıldı.

Aynı haberde, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in daha önce 2025 yılı olarak açıklanan 1 milyon elektrikli araç üretimi hedefine 2023'de ulaşacağı bilgisine de yer verilmesi dikkati çekti.

Die Welt gazetesinin internet sitesinde yer alan görüntülü haberde, Türkiye'nin otomobil üretmek için cazip bir pazar olduğuna işaret edilerek, Volkswagen'in ülkede bir fabrika kurma kararı aldığı fakat bu kararın şu an askıda olduğu anımsatıldı.

Bild gazetesinin haberinde de 1960'lı yıllarda Türkiye'nin kendi markası "Devrim" ile ilk denemesinin başarısız olduğu paylaşıldı.

Der Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberde de "Türkiye, 2022'den itibaren ilk yerli elektrikli otomobilini üretmek istiyor. Bunun için, gelecek 13 yıl içinde buna 3 milyar avrodan fazla yatırım yapılacak." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Focus dergisinin haberinde de Türkiye'nin yerli otomobil rüyasının gerçekleştiğinin altı çizilerek, elektrikli otomobil için aşılması gereken birçok engele rağmen bu konudaki yatırımının muazzam olduğu kaydedildi.

Avusturya

Türkiye'nin yerli otomobil adımı, Avusturya'da devlet televizyonu ORF başta olmak üzere ülkenin önde gelen basın kuruluşları tarafından detaylı şekilde haberleştirildi.

Ülkenin en çok satan gazetesi Krone, "Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil markasını gururla tanıttı" başlığı ile gelişmeleri okuyucularına duyurdu.

Die Presse gazetesinin haberinde de Erdoğan'ın Türkiye'nin ilk yerli elektronik otomobilini tanıttığını ve ilk siparişi verdiği belirtildi. Haberde ayrıca Türkiye'nin otomobil sektöründeki durumu ve "Devrim" tecrübesine de değinildi.

Belçika

Belçika haber ajansı Belga, "Erdoğan, Türkiye'de geliştirilen ilk elektrikli otomobil prototiplerinin örtülerini kaldırdı" başlığını kullandı.

Otomobiller için 3 milyar avrodan fazla yatırım yapıldığı belirtilen haberde, üretime 2022'de başlanmasının beklendiği kaydedildi.

Elektrikli otomobillerin birinin SUV diğerinin ise sedan olduğu anımsatılan haberde, "Tarihi bir gün" ifadesi kullanıldı.

Haberde, Bursa'da kurulacak fabrikada yılda 175 bin otomobilin üretileceği bilgisi paylaşılarak, otomobillerin Avrupa ve yakın piyasalara ihraç edilmesinin de planlandığı, model adlarının gelecek yıl belirleneceği belirtildi.

Haberde, çeşitli uluslararası firmaların Türkiye'de Avrupa piyasaları için otomobil ürettiğine de dikkat çekildi.

Hollanda

Kamu yayın kuruluşu NOS'un, "Türkiye yerli elektrikli 'rüya otomobil'ini sundu" başlıklı haberinde, projenin vergi avantajı gibi büyük devlet desteği ile gerçekleştiği kaydedildi.

RTL kanalının haberinde de "Türkiye otomobil pazarına girdi, Erdoğan iki elektrikli otomobil sundu" başlığı kullanıldı.

Türk hükümetinin yerli otomobil projesine 3,7 milyar dolar destekte bulunduğu belirtilen haberde, projenin Türkiye ekonomisine yılda 50 milyar dolar getirisi olacağı bilgisi yer aldı.

İsveç ve Norveç

İsveç haber ajansı TT, abonelerine haberi, ''Türkiye elektrikli otomobillerini basına tanıttı'' başlığıyla duyurdu.

Norveç devlet televizyonu NRK de Erdoğan'ın ''Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Türkiye 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Türkiye sadece yeni teknolojiler için bir pazar değil, aynı zamanda onları geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke de olmuştur.'' ifadelerini ekrana taşıdı.

Yunanistan

Ta Nea gazetesinin haberinde de projenin 5 Türk şirketinden oluşan konsorsiyum tarafından hayata geçirildiğine dikkat çekildi.

Capital.gr gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni otomobilin direksiyonuna geçerek denediğini yazdı. Haberde otomobilin teknik özelliklerine ayrıntısıyla yer verildi.