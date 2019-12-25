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Türkiye’nin Otomobili’nden son görüntü

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin ön panjurunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaştı. Panjurda, lale motifi dikkat çekti.
Türkiye’nin Otomobili’nden son görüntü

Türkiye’nin merakla beklediği Türkiye’nin Otomobili için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda TOGG, her gün saat 14.30’da otomobile ait yeni bir detayı paylaşıyor.

Bu kapsamda TOGG, Türkiye’nin Otomobiline ait bir detayı daha Twitter’dan paylaştı. TOGG’un #YeniliğeYolculuk etiketiyle paylaştığı fotoğrafta, lale figürlerinin yer aldığı ön panjur yer aldı.

TOGG, önceki gün yerli otomobilin farlarının göründüğü fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, “Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.” ifadelerine yer verilmişti.

Dün paylaşılan fotoğrafta ise, otomobilin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf paylaşılmıştı.

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