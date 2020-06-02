  • BIST 107.676
  • Altın 377,823
  • Dolar 6,7462
  • Euro 7,5312
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen Türkiye'nin Otomobili yatırımı Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu olumlu olarak aldı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek.

Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

 

İlgili haber:

Devrim’den TOGG’A

devrimden-togga.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor02 Haziran 2020 Salı 15:12
  • Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı02 Haziran 2020 Salı 14:30
  • Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in sökülen parçaları Trabzon'a getirildi02 Haziran 2020 Salı 14:30
  • İstanbul Müftüsü Maşalı'dan Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması02 Haziran 2020 Salı 14:29
  • Anadolu Yayıncılar Derneğinden 'yalan haber yapılmasın' çağrısı02 Haziran 2020 Salı 14:28
  • Asker adaylarına Covid-19 testi02 Haziran 2020 Salı 13:55
  • Bursa'da villaya yıldırım düştü02 Haziran 2020 Salı 13:52
  • AK Partili vekillerden taziye ziyareti02 Haziran 2020 Salı 13:51
  • Kayseri'de müzeler kapılarını yeniden açtı02 Haziran 2020 Salı 13:49
  • THY 18 Haziran'dan itibaren 6 ülkeden direkt uçuşlara başlıyor02 Haziran 2020 Salı 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti