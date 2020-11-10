Türkiye'nin 'otomotiv şampiyonu' illeri belli oldu

Türkiye otomotiv sanayisinde en fazla üretim gerçekleştiren iller sırasıyla Bursa, Kocaeli ve Sakarya olurken, en fazla otomotiv ihracatını ise Bursa, Kocaeli ve İstanbul yaptı.

Türkiye otomotiv sanayisinde en fazla üretim gerçekleştiren iller sırasıyla Bursa, Kocaeli ve Sakarya olurken, en fazla otomotiv ihracatını ise Bursa, Kocaeli ve İstanbul yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmaların artırdığı finansal riskler, tedarik zincirlerine ve ihracata yansıyan olumsuz etkiler ve salgınla mücadele tedbirlerinin iç talebe etkileri ülke ekonomilerini zor durumda bıraktı.

Özellikle salgının ilk dönemlerinde birçok sektör olumsuz etkilenirken, otomotiv, en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi. Otomotiv üreticileri, üretimlerini durdurmak zorunda kaldı.

Salgın mart-nisan-mayıs döneminde Avrupa otomotiv sanayisinde büyük sorunlar yaşanmasına neden olurken, Türkiye otomotiv pazarı da salgından Avrupa'ya nispeten daha az olumsuz etkilendi. Daha sonraki dönemde salgına karşı alınan tedbirlerle birlikte, ihracattaki ve üretimdeki düşüşe karşın Türk otomotiv sanayi ayaklarının üzerinde durmayı başardı.

Otomotiv üretiminin merkezleri Bursa, Kocaeli ve Sakarya

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam üretim yüzde 19 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 854 bin 227 adet, otomobil üretimi ise 575 bin 761 adet düzeyinde gerçekleşti.

Verilere göre, Türkiye'de en fazla otomotiv üretimi yapan iller de belli oldu. Buna göre Tofaş ve Oyak Renault gibi şirketlerin faaliyet gösterdiği Bursa'da, bu yılın ocak-eylül döneminde traktör hariç 372 bin 142 adet otomotiv üretimi gerçekleştirildi.

Otomotivin önemli kentlerinden ve Hyundai ile Honda gibi markaların bulunduğu Kocaeli'de ise 318 bin 865 adet otomotiv üretildi.

Diğer firmaların yanı sıra Toyota'nın üretim gerçekleştirdiği Sakarya da 144 bin 480 adetlik otomotiv üretimiyle Türkiye'nin en fazla otomotiv üretimi gerçekleştiren üçüncü ili olarak kayıtlara geçti.

Ardından 8 bin 792 adetlik otomotiv üretimiyle Aksaray, 4 bin 660 adetlik üretimle Eskişehir, 2 bin 662 adetle İstanbul, 2 bin 161 adetle Ankara ve 465 adetle de Adana sıralandı.

En büyük ihracat pazarı Almanya

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre ise sektörün 10 aylık ihracat hacmi 20 milyar doları aşarken, otomotiv endüstrisi yüzde 14,9 ile Türkiye'nin ihracatından en fazla pay alan sektör konumunu korudu.

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olurken en çok ihracat artışının görüldüğü ülke Mısır olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv ihracatında İstanbul ilk 3'te yer aldı

Türkiye'nin 81 ili arasında otomotiv endüstrisinin ihracatına ocak-ekim döneminde en fazla katkı 5 milyar 324 milyon dolarla Bursa'dan geldi. Bunu 4 milyar 421,2 milyon dolarla Kocaeli, 4 milyar 268,6 milyon dolarla İstanbul, 3 milyar 68,9 milyon dolarla Sakarya izledi.

Ankara ise 947 milyon dolarla beşinci sırada konumlandı.

Söz konusu beş kentin dış satım hacmi 17 milyar doları aşarak, Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini karşıladı.