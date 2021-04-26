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Türkiye'nin pilot sayısı 12 bine yaklaştı

Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla istihdam edilen pilot sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 11 bin 840 oldu.
Türkiye'nin pilot sayısı 12 bine yaklaştı

AA muhabirinin, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, havacılık sektörü 2003 yılından itibaren gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle hızla büyüdü.

Sektör, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletlerindeki fiyat düzenlemeleriyle gelişmeye devam ediyor.

Türkiye'de 2003'te sektörde yaklaşık 65 bin kişi istihdam edilirken, bu sayı 2019 yılı sonu itibarıyla 295 bin 547'ye ulaştı.

Sivil havacılık işletmeleri bünyesinde 2020 sonu itibarıyla 554 uçak, 176 hava taksi, 421 genel havacılık, 345 balon ve 62 zirai mücadele hava aracı olmak üzere toplam 1558 hava aracı bulunuyor.

Türkiye'de istihdam edilen pilot sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 11 bin 840'a yükseldi. Bu rakam 2019'da 11 bin 269 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece pilot sayısında bir yılda yüzde 5,1 artış gerçekleşti.

Yabancı pilot sayısının uçak ve helikopter pilot sayısı içindeki oranı yüzde 4 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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