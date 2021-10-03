  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin 585 megavata ulaştı

Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü, yılın ilk yarısında devreye alınan 1280 megavat ilave kapasiteyle 10 bin 585 megavat seviyesine ulaştı.
Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin 585 megavata ulaştı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB), ocak-haziran dönemine ilişkin Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu yayımlandı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlamaların devam ettiği söz konusu dönemde rüzgar enerjisi santralleri elektrik talebini karşılamada önemli rol oynadı.

Bu dönemde, rüzgar enerjisi santrallerinde üretilen 13 milyon 751 bin 842 megavatsaat elektrik, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 9,22'sini oluşturdu.

Toplamda 926 megavatlık 24 rüzgar santralinin inşaat aşamasında olduğuna işaret edilen rapora göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü yılın ilk yarısında 1280 megavat artarak toplam 10 bin 585 megavat oldu.

İnşası süren santrallerde ilk 5 sırayı RT Enerji & Türkerler, Caba Grup, Erciyes Anadolu Holding, Ataseven Group ve Sanko Enerji paylaşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazprom, Avrupa gaz sevkiyatlarında taahhütlerini yerine getirdiğini açıkladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:59
  • Gazprom, TürkAkım üzerinden Macaristan ve Hırvatistan'a gaz sevkiyatına başladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:59
  • Türkiye eylül ayında fındık ihracatından 203 milyon dolar gelir sağladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:58
  • Borsa günü düşüşle tamamladı02 Ekim 2021 Cumartesi 08:57
  • Eylül ayında en fazla ihracat çelik sektöründe gerçekleşti02 Ekim 2021 Cumartesi 08:56
  • Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 30,1 arttı01 Ekim 2021 Cuma 10:15
  • EPDK: 1 Ekim itibarıyla geçerli nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı01 Ekim 2021 Cuma 09:30
  • Başkan Dursun: 3 ayda bin 300 kişiyi işe yerleştirdik30 Eylül 2021 Perşembe 13:59
  • İhracat yüzde 51,9 arttı30 Eylül 2021 Perşembe 10:37
  • Trafik kazasında kusurlu olmak tazminat almaya engel değil30 Eylül 2021 Perşembe 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti