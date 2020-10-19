  • BIST 1.200
  • Altın 485,084
  • Dolar 7,8769
  • Euro 9,2463
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu

Türkiye’nin Sinop Atış Alanı’nda S-400’leri başarıyla test etmesinin ardından, Yunanistan harekete geçti. Yunan basını, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu

Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin denemelerine başladı. Başarıyla giden test denemesi Yunanistan’ı panikletti. Yunan medyası Atina yönetiminin Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

7 YIL ARADAN SONRA TEST EDİLECEK

Yunan basınında çıkan haberlere göre, tam yedi yıl aradan sonra Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300’lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor. Öte yandan, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ilk atışı 13 Aralık 2013’te Girit adasının Hanya’da bulunan NATO’nun atış sahasında yapılmıştı.

S-300 TESTİ ABD RUSYA ZİYARETLERİYLE ÇAKIŞIYOR

S-300’ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Yunanistan’a peş peşe ziyaretleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Selanik ve Girit SUDA’yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 26 Ekim tarihinde Atina ziyaretiyle çakışıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:53
  • Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu19 Ekim 2020 Pazartesi 10:41
  • 'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da19 Ekim 2020 Pazartesi 10:38
  • Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı19 Ekim 2020 Pazartesi 10:28
  • Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu19 Ekim 2020 Pazartesi 10:27
  • TSK için yetiştirilen köpekler, zorlu eğitim sürecinden geçiyor19 Ekim 2020 Pazartesi 10:19
  • Bakan Pakdemirli: Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz19 Ekim 2020 Pazartesi 09:53
  • Interpol'ün aradığı DEAŞ'lıya Adana'da ev ayarlayan şüpheli: Suriyeli sandım19 Ekim 2020 Pazartesi 09:52
  • 'Plastik ham maddesi sahil kumlarına karıştı; bir avuç kumda 200 tane var'19 Ekim 2020 Pazartesi 09:50
  • 16 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığının beraat kararına itiraz 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti