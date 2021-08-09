Türkiye'nin salgınla mücadelesi kitaplaştırıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi iş birliğinde Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı verdiği mücadele kitaplaştırıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Dekanı Prof. Dr. İsmail Demircioğlu ile Dr. Öğretim Görevlisi Can Ozan Tuncer, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı Türkiye'nin mücadelesini kitaplaştırdı. 'Salgınla Yaşamak Güvenlik ve Gelecek' isimli kitapta yaşanmış büyük salgınlar incelenerek, geçmiş salgınlar ışığında Covid-19 ile mücadele stratejileri üzerinde duruldu. Covid-19 salgınının suç ve suçluluğa etkileri, terör örgütlerinin salgın dönemi stratejileri, artan internet kullanımı ile ciddi bir sorun haline gelen siber suç mağduriyet riskleri ve salgın sonrası güvenlik algısı ele alındı. Covid-19 salgınının ekonomi, teknoloji, sosyal yaşam, ruh sağlığı ve eğitim sistemi gibi farklı alanlardaki ve boyutlardaki etkileri işlendi.

'SÖYLENENLERİN HİÇBİRİ GERÇEKLEŞMEDİ'

Türkiye'nin salgında dünyanın ilgisini ve dikkatini çeken başarılı süreç yönetimi sergilediği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı koordinasyonunda ilgili bakan, bakanlar, kurum ve kuruluşlar birbirleriyle çok iyi bir yönetişim içinde oldu. Kararlar hızlı alınıp uygulandı ve zafiyet doğmasına izin verilmedi. Türkiye ile ilgili yapılan pek çok kestirim vardı ve bunlar milyonlarla ifade edilen sayıda insanın enfekte olacağı, yüzbinlerle ifade edilen kayıplar verileceği yönünde sonuçları içeriyordu. Söylenenlerin hiçbiri gerçekleşmedi. Türkiye'nin çok uzun yıllardan beri sürdürdüğü sağlıkta dönüşüm politikası, büyük ölçekli şehir hastaneleri ve her alanda hızlı karar alıp uygulama imkan ve kabiliyeti sorunu en aza indirdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Covid-19 ile Çin'in ulusal mücadelesinin yetersiz kalarak başarısız olduğu, benzer şekilde ABD'nin de virüsün ciddiyetini kavrayamadığı, bu yüzden sağlık sistemlerinin iflas ettiği, vaka ve can kayıplarının önüne geçilemez hale geldiği belirtildi. Yine salgının, hem Türkiye hem de dünyanın diğer bölgelerinde öncelikle insan hayatı ve güvenlik olmak üzere ekonomik, sosyolojik, ulusal ve uluslararası boyutta büyük zararlar ortaya çıkardığı kaydedildi.

'TÜRKİYE AKILLI BİR YÖNTEM İZLEDİ'

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, Türkiye'nin salgın sürecinde akıllı bir yöntem izlediğini belirterek, "Türkiye, Covid-19 sürecinde tüm dünyada olduğu gibi büyük bir bilgi eksikliği içerisindeydi. Bu bilgi eksikliğini gidermek ve insanların Covid-19 sürecinden daha az etkilenmesini sağlamak için bir grup akademisyenle beraber çalışma grubu oluşturduk. Covid-19 öncesi geçtiğimiz yüzyılda salgınlar nasıl yönetilmiş, Türkiye ve dünyada salgının yönetimi nasıl halledilmişti, yönetilemeyen durumlar neydi, öncelikle bunlara önem verdik. Diğer taraftan da siber güvenlik, siber terörizm ve siber dolandırıcılık gibi Türkiye, Covid-19 sürecinde ne tür sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir bu tür riskler üzerinde duruldu. Dünyada, 'Türkiye sağlık sistemleri itibarıyla çökecek, bu süreci yönetemeyecek, milyonlarca insanın öleceği' gibi bir varsayım vardı. Bu süreci başarılı yöneten Türkiye en az kayıpla çıkan ülkelerden birisi oldu. Bu süreçte de Türkiye, Covid-19 sürecini gayet iyi idare etti" dedi.

'SAĞLIK ALANINDAKİ BAŞARIMIZ TARTIŞILMAZ'

Prof. Dr. Avşar, bu süreçte Türkiye'nin sadece sağlık alanında değil pek çok alanda başarılı bir mücadele verdiğini söyleyerek, "Sağlık alanındaki başarımız tartışılmaz. Türkiye, bütün insanları genel sağlık sistemi şemsiyesi altına aldı. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı. Bunun faydalarını gördük. Sağlık çalışanlarımızın olağanüstü bir fedakârlık içinde hareket etmeleri, bilimsel bilgiye açık olmaları ve dünyadaki bütün gelişmeleri takip etmeleriyle birlikte insanlarımızın Covid-19'dan en az etkilenecekleri koşulları oluşturmaları mümkün oldu. Güvenlik güçlerimiz ve eğitim camiamız inanılmaz başarılı bir performans sergiledi. Pek çok başlıkta Türkiye gerçekten bu mücadeleyi çok iyi şekilde verdi" ifadesini kullandı.