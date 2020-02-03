Türkiye’nin savaş gemisi ilkleri

TCG Anadolu gemisi ne zaman hizmete girecek? Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'yu 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

Türkiye’nin uçak gemisi var mı? Türkiye’nin savaş gemisi var mı?

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi hangisi? TCG Anadolu gemisinin özellikleri neler?

Türkiye’nin ilk yerli savaş gemisi hangisi?

TCG Anadolu nerede üretiliyor?

Ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile belirlenen yere intikal ettirebilecek Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun inşaatına İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde devam ediliyor.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun özellikleri neler?

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip. 58 metre yüksekliği bulunan Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı olması bekleniyor.

Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor. Anadolu, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak.

Türkiye’nin ilk yerli savaş gemisi hangisi? Türkiye’nin ilk yerli savaş gemisinin ismi nedir?

1960’ların sonunda Kıbrıs sorununa müdahale hazırlığımızı engelleyen Amerika engel olmuştu. Bizim sizlere verdiğimiz gemiler, tanklar, uçakları bizim iznimiz olmadan kullanamazsınız diyerek tehdit eden Amerika karşısında Türkiye bu tehditler üzerine Kıbrıs’a müdahale konusunda bir hamle yapması gerekiyordu. Bu hamle ise Kıbrıs’a müdahale edebilmek için kendisinin ürettiği bir gemi gerekliydi.

1971 yılında denize indirilen ve 1972 yılında hizmete girecek olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yerli ve milli savaş gemisi TCG Berk D358 refakat muhribinin üretimine 1967 yılında hazırlıklar başladı.

1974 yılında Türkiye TCG Berk D358 refakat muhribi gemisiyle birlikte Kıbrıs’a girdi.

TCG Berk D358 refakat muhribi gemisinin Türkiye açısından en kötü anısı ise TCG Kocatepe muhribini teknik aksaklıklardan ötürü düşman gemisi olarak gören TCG Berk d358 refakat muhrip gemisi Kocatepe’yi batırdı. Yapılan bu hata hemen fark edilince kurtarmaya ilk TCG Berk D358 yetişti.

TCG Berk D358 refakat muhribine ne oldu?

TCG Berk gemisi 1999 yılına kadar hizmet verdikten sonra kızağa çekildi. 2000 yılında ise Deniz Kurdu tatbikatında hedef olarak kullanıldı ve bir torpido ile batırıldı.

TCG Berk D358 refakat muhribinin özellikleri;

İsmi: TCG Berk (D-358)

Kızağa konulması: 1967

Denize indirme: 1971

Hizmet dışı: 1999

Genel karakteristik

Deplasman: 2,464 ton

Uzunluk: 119 m

Yükseklik: 12 m

Derinlik: 5.64 m

İtme gücü: İki adet General Motors 8-268A dizel motor, toplam 880 HP, çift uskur

Hız: 32 knots (59 km/h; 37 mph)

Kişi kapasitesi: 267 kişi

Elektronik harp ve tuzakları: Mark 26 SA hava arama radarı

Mark 26 SL yüzey arama radarı

Silah donanımı: 1x2 20mm L/70 Mark 24 Oerlikon uçaksavar topu

TCG Berk (D-358), 1971 yapımı Berk sınıfı bir refakat muhribidir.

Berk sınıfı, ABD Claud Johes sınıfı benzeri bir refakat muhribi sınıfıdır.

Türkiye’nin savaş gemileri var mı?

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerinde 16 Fırkateyn, 8 Korvet, 12 Denizaltı, 18 Hücumbot, 16 Karakol gemisi, 11 Mine countermeasures vessel, 33 Amfibik savaş gemisi olmak üzere 114 adet savaş gemisi bulunmaktadır.