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Türkiye'nin sembolleşmiş yapıları Türk Kızılay için kırmızı renkle aydınlatıldı

Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi, Göbeklitepe ve 2. TBMM Binası gibi sembol yapılar,
Türkiye'nin sembolleşmiş yapıları Türk Kızılay için kırmızı renkle aydınlatıldı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Türkiye'nin sembolleşmiş yapılarının Kızılay'ın kırmızı rengiyle ışıklandırılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda dün gece düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Galata Kulesi, Göbeklitepe, Alacahöyük Sfenksli Kapı, Patara Antik Kenti, 2. TBMM Binası/Cumhuriyet Müzesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Ankara Atakule, TOBB Kuleleri ve İstanbul Ataşehir Metropol AVM Kulesi kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

"Her geçen yıl daha da büyüyen bir iyilik hareketine dönüştü"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu toprakların ortak değeri olan Kızılay'ımız, milyonlarca gönüllünün ve Türk halkının desteğiyle her geçen yıl daha da büyüyen bir iyilik hareketine dönüştü. Bu desteğin verdiği güçle, Türk insanının merhamet bayrağını dünyanın en uzak coğrafyalarında bile şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz."

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