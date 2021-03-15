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Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi

Türkiye bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14'üncü ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13'üncülüğe yükseldi.
Türkiye'nin silah ihracatı son 5 yılda yüzde 30 arttı, ithalatı yüzde 59 geriledi

Türkiye'nin silah ihracatı, savunma sanayi alanında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre yüzde 30 artarken, ithalatı yüzde 59 azaldı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2016-2020 dönemine ait uluslararası silah satışlarına ait bilgilerin yer aldığı raporu, yayımlandı.

Buna göre, Türkiye, 2016-2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde, 2011-2015'e göre silah ihracatını yüzde 30 artırırken, ithalatını yüzde 59 azalttı.

Türkiye bu alanda, 2015-2019 döneminde en çok ihracat yapan 14'üncü ülkeyken, 2016-2020 döneminde 13'üncülüğe yükseldi. İthalatta ise aynı periyotlarda 15'inci sıradan 20'inci sıraya indi.

ABD'den yapılan ithalattaki değişim dikkati çekti. Türkiye'nin bu alanda ABD'den yaptığı ithalat 2016-2020 döneminde, 2011-2015'e göre yüzde 81 azaldı. Türkiye bu dönemde ABD'den ithalat yapan 3. ülke konumundan 19. ülke konumuna geldi.

"Bu bir ekosistem başarısıdır"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bu sonuçlar hayal etmenin ve hayallerimiz için çalışmamızın bir karşılığıdır. Göreve geldiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir görev verdi. Bağımsızlığımızın en önemli sac ayaklarından birinin savunma sanayindeki bağımsızlıktan geçtiğini vurgulayan bir hedef. Bu bağımsızlığı sağlayabilmenin tek yolu da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemlerinin sayısının artmasıyla sağlanabilmesiydi." diye konuştu.

Demir, her geçen gün savunma sanayi ihracatının arttığına ve dışa bağımlılığın azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz platformlarımız adından söz ettirmeye ve göz kamaştırmaya başladı. Bu başarı bir ekosistem başarısıdır. Bu ekosistemin en büyük destekçisi ve Türkiye'nin küresel güç vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, savunma sanayi firmalarımıza, alt yüklenicilerine, üniversitelerimize ve KOBİ'lerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda tüm paydaşlarımızla beraber daha iyisi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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