Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatında sert düşüş

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarken, LNG ithalatı yüzde 41,3 azaldı.

Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı (LNG), yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 geriledi. Söz konusu düşüşte, küresel piyasalarda LNG fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması etkili oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 30,3 milyar metreküp doğal gaz ithalatının yüzde 20'sini (6 milyar metreküp) LNG ithalatı oluşturdu.

Geçen yılın ilk yarısında gerçekleştirilen yaklaşık 22,5 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının yüzde 45,7'sini (10,3 milyar metreküp) LNG ithalatı oluşturmuştu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarken, LNG ithalatı ise yüzde 41,3 azaldı.

Katar'dan ithalat sıfırlandı

Uzun vadeli kontratlar ve spot kargolar yoluyla LNG ithal eden Türkiye, bu dönemdeki LNG ithalatının yarısını (3,1 milyar metreküp) uzun vadeli LNG kontratının bulunduğu Cezayir'den yaptı.

ABD'den yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 düşüşle 1,8 milyar metreküp oldu. Yılın ilk yarısındaki LNG ithalatının kalan kısmı ise Nijerya'dan gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en fazla LNG aldığı ülkelerden Katar'dan bu yıl ithalat yapılmadı.

İthalatın düşüşünde en büyük etken yüksek fiyatlar

İzmir Gaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl petrol fiyatlarının çok düşük olduğunu, bunun doğal gaz ve LNG fiyatlarına yansıdığını söyledi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) düşük fiyatlardan faydalanmak için geçen yıl ciddi miktarda LNG alımı yaptığını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki LNG ithalatının büyük ölçüde düşüş göstermesi, küresel piyasalardaki LNG fiyatlarındaki rekor artışlardan kaynaklandı. Geçen yıl küresel piyasalarda LNG fiyatları milyon BTU başına 4,5-5 dolar seviyesindeydi. Bu yıl fiyatlar 13-14 dolara yükseldi. Bunun en ideali hem üretimi hem de pazarı sarsmayacak şekilde milyon BTU başına 7-9 dolar aralığıdır. Bu yıl fiyatlar o kadar yüksek ki geçen yıl zarar yazan petrol şirketleri bilançolarını düzeltti. Petrol fiyatındaki yükseliş, artan karbon fiyatlarının gaz fiyatlarını direkt etkilemesi, aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa'da gaz talebinin artması ve salgından toparlanmayla tüketimin büyümesi küresel piyasalarda LNG fiyatlarının artmasında en önemli etkenler oldu."

Fiyatların yükselmesinin yeni projelerin başlamasını sağlayabileceğine işaret eden Aktürk, devam eden süreçte de piyasalarda arz fazlası görülebileceğini sözlerine ekledi.