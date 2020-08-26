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Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı, 30 Ağustos'ta Bursa'da yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından Turkcell’in iletişim sponsorluğunda sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenecek ilk uluslararası bisiklet yarışı GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda koşulacak.
Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı, 30 Ağustos'ta Bursa'da yapılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci sonrasında sağlık önlemleri artırılmış, yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisikletseverin katılacağı organizasyonun startı, 30 Ağustos Pazar günü Bursa Millet Bahçesi’nden verilecek.

Kısa, uzun, paralimpik kısa, paralimpik uzun ve milli uzun yarış kategorilerinde gerçekleştirilecek GranFondo Bursa, "Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset" sloganıyla düzenlenecek.

Alınan sağlık önlemleri kapsamında, sporcuların bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı yarışın sembolik startında maskeler takılı olacak. Sporcu dinlenme alanları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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