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Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yeni rekora koşuyor

Yılın ilk yarısında yüzde 42 artışla 649 milyon dolarlık ihracata ulaşan su ürünleri sektörü, 2 yıldır üst üste kırdığı rekorlara yenilerini eklemeyi hedefliyor.
Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yeni rekora koşuyor

Ege İhracatçı Birliklerinden aldığı verilere göre, Türkiye, 2020'nin ocak-haziran döneminde 457 milyon 919 bin dolarlık su ürünleri ihracatı yaptı. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat, yüzde 42 artışla 649 milyon dolara çıktı.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada, Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında lider olduğu levrek yer aldı. Levrek ihracatı 6 aylık dönemde yüzde 33 artarak 215 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Levrek ihracatını 182 milyon dolarla çipura ve 81,5 milyon dolarla alabalık takip etti.

Su ürünleri ihracatının parlayan yıldızı Türk somonunda ise 2020'nin ocak-haziran döneminde 9 milyon 314 bin dolar olan ihracat 73 milyon 164 bin dolara çıktı.

Hedef 1,2 milyar dolar
Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine, salgın döneminde balık tüketiminin arttığını belirtti.

Dünyaca ünlü birçok restoranın Türk balığını tercih ettiğini ifade eden Kızıltan, sektör olarak 2 yıldır milyar doların üzerinde ihracat yaptıklarını aktardı.

Kızıltan, "Bu sene rekorlara bir yenisini eklemek istiyoruz. Böyle giderse 1,2 milyar dolar ihracatın üzerine çıkacağız." dedi.

"En büyük hedefimiz Çin pazarında büyümek"
Dünyanın en önemli levrek ve çipura üreticisinin Türkiye olduğuna işaret eden Kızıltan, bunların yanına Türk somonunu da ekleyeceklerini dile getirdi.

Kızıltan, Türk somonunun Norveç somonuna rakip olarak pazarda yer aldığına dikkati çekerek, "Başta Rusya olmak üzere birçok ülkede Türk somonunun pazar payı giderek artıyor. Tanıtım faaliyetleriyle bu prestijli ürünümüzü daha çok ülkeye satacağımıza inancımız tam. Ayrıca diğer geleneksel ürünlerimizde de yeni pazarlarımız var. Uzak Doğu'ya ihracatımız başladı. Bunun giderek artacağını ön görüyoruz. En büyük hedefimiz ise Çin pazarında büyümek." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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