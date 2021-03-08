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Türkiye'nin tek kadın bağlama ustası: Kadınlar üretince güçlü olur

Türkiye'nin ilk ve tek bağlama yapım ustası Senem Arın, pandemi sürecinde kurduğu atölyesinde ağaca ses türkülere ise hayat veriyor. 
Türkiye'nin tek kadın bağlama ustası: Kadınlar üretince güçlü olur

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım Bölümü'nden mezun olan Senem Arın, İstanbul’da bir bağlama atölyesinde çalıştıktan sonra, pandemi sürecinin başlamasıyla memleketi Tunceli’ye gelerek atölyesini kurdu.

Atölyesinde maun, dut, ceviz ve ardıç ağaçlarını işleyerek, bağlama üreten Türkiye'nin tek kadın bağlama ustası olan Arın, atölyesini ziyaret eden bir kesim ve birçok bağlama ustası tarafından söylenen 'Erkek işidir yapamaz' algısını yıkarak, kadının üretimin her alanında olduğunu gerçekleştirdi. Arın, bağlama üretmenin yanı sıra kentteki gençlere bağlama kursu da veriyor.

'KADINLAR EMEĞİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR'

Arın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde verdiği mesajda, kadının hayatın her alanında olması gerektiğini söyledi.

Arın, "Konservatuar öğrencisiydim Adıyaman'da bir ustayla tanıştıktan sonra bu işe ilgim arttı. Daha sonra İzmir'de Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı ve Onarım bölümünü kazandım ve kendimi bu işe adadım. Pandemi sürecinde memleketime geldim genelde yaşlılar atölyeye geldiklerinde bana 'ustan nerede' diye sorular soruyorlardı. Ustanın ben olduğunu görünce çok şaşırdılar. Bağlama yapımcıları 'sen o makineleri kaldırabiliyor musun, bu işi yapamazsın' şeklinde söylemleri oldu. Sadece bağlamayı erkekler yapar, çalarken de daha iyi erkekler çalar düşüncesi vardı. Halbuki her iş alanında olduğu gibi kadınlar isterse bağlama gibi bir çok işin en iyisini yapar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlara söylemek istediğim şey, yaptığım iş beni geçindiriyor bana yetiyor diye düşünmesinler, ben sadece bağlama dersi vererek geçimimi sağlardım fakat bir yerde fark yaratmak yetiyor diye düşünüyorum. Umarım kadınlar olarak bu alanda da çoğalırız. Emek çok kıymetlidir, kadınlarda bu emeğin temelini oluşturuyor. Kadınlar üretince güçlü olur. Bir bağlama ortalama 3 ayda tamamlıyorum, ağacı alıp onları uzun bir sürede kurutuyoruz. Dışarıdan yıllanmış ağaçlar getiriyorum. Yaptığım araştırmalar sonucunda ülkede bu işi yapan tek kadın benim" dedi.

Atölyeyi ziyaret eden müşteriler ise Senem Arın'ın bir kadın olarak yaptığı bağlama ustalığı diğer kadınlara örnek olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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