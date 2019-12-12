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Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan il olma unvanı ile tanınan Sinop'ta son zamanlar yaşanan ölümcül kazalar nedeniyle kentin belirli noktalarına toplamda 20 trafik lambası takıldı.
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek kenti unvanıyla tanınan Sinop, artık o unvanını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda şehir merkezi dışı bir bölge olan Atatürk Devlet Hastanesi çevresine trafik lambası konulmuştu ancak kent merkezinde halen trafik lambası yoktu. 21 yıldır şehir merkezinde trafik sinyalizasyon lambası olmayan şehir olarak bilinen Sinop’ta, son zamanlarda ölümlü kazaların olmasının üzerine harekete geçen Karayolları Genel Müdürlüğü, Sinop şehir merkezinden yeni mahalle statüsüne geçen Korucuk ve Ordu köyü yolu üzerindeki Sanayi mevkisindeki kavşağa toplam ‘20 adet’ trafik lambası yerleştirdi.

ÖLÜMCÜL KAZALAR OLDU
Konuyla ilgili Sinop Eski Sanayi Sitesi Başkanı Bayram Güven, önceki yıllarda Karayolları ve TEİAŞ’a başvuru yaptıklarını belirterek, “Başvurularımızın ardından değerlendirme aşamasında iken, çok ölümcül kazalar oldu. Geç kalındı ama yine de güzel oldu” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Barış Ayhan, kavşakta yaşanan kazaların sonuçlarının çok acı olduğunu belirterek, “Kentimizin gelişimiyle birlikte geçmişte yaşanan olumsuzluklar gibi can kaybının yaşanması, artık büyüyen kentimizde böyle bir ihtiyaç söz konusu. Sanayi sitesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma sahası içerisinde olan bölgede yeni bir trafik sinyalizasyon uygulaması var. Trafikte hiçbir olumsuzlukla karşılaşmamak için, burada böyle bir ihtiyaç duyulduğunu Sinoplular olarak gördük. Bedelini çok acı ödedik. Gencecik insanlarımızı trafiğe kurban ettik. Buna benzer kazaların yaşanmaması için burada trafik sinyalizasyon uygulaması var. Biz de bunun kentimiz için zorunluluk olduğunu duyuyoruz. Onun için bu çalışmalar kapsamında Karayolları Bölge Müdürlüğüne bizim de destek olduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

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