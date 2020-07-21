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Türkiye’nin "teknik tekstil" ihracatında yıl sonu hedefi 2 milyar dolar

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz, “Türkiye’nin 'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmasını ve küresel ihracattaki payını hızla artırmasını hedefliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin "teknik tekstil" ihracatında yıl sonu hedefi 2 milyar dolar

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan teknik tekstil sektörünün, pandemi sınavından başarıyla çıktığını belirterek, “Türkiye’nin 'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmasını ve küresel ihracattaki payını hızla artırmasını hedefliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

İTHİB’den yapılan açıklamaya göre, maske, koruyucu tulum-önlük gibi medikal tekstil ürünlerinin iç piyasada talebi karşılaması ve dünyada 70’ten fazla ülkeye yardım gönderilmesi Türkiye’nin 'teknik tekstiller' alanındaki gücünü yansıtmaya devam ediyor.

Dünyada 107 milyar dolarlık ihracat pazarı bulunan “teknik tekstiller” için Ar-Ge ve inovasyon yatırımları hız kesmeden sürerken, Türkiye’nin 'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkması ve küresel ihracatta payını hızla artırması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, teknik tekstillerin, Türkiye tekstil sektörünün vizyonunu şekillendireceğini ve sektöre yüksek katma değer sağlayacağını belirtti.

Öksüz, haziranda teknik tekstil ihracatının yüzde 196 artarak 349 milyon dolar, ocak-haziran döneminde ise yüzde 39 artarak 1,2 milyar dolar değerinde gerçekleştiğini ifade etti.

"Türkiye'nin 'teknik tekstil' ihracatının küresel ihracattaki payını artırmasını hedefliyoruz" 
Salgın döneminde sektörün stratejik öneminin bir kez daha anlaşılmış olduğunun altını çizen Öksüz, şunları kaydetti:

“Ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Ancak bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için firmalarımızın uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını teşvik etmeli, daha rekabetçi yapıya ulaşmak için ilave çözümler üretmeliyiz.

Bu kapsamda ilgili Bakanlıklarımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kişisel koruyucu donanım ürünlerinin Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe karşılığı ihracat gerçekleştirilmesi uygulamasının revize edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bakanlıklarımız da 1 ihracata karşın 1 hibe uygulamasını genişleterek düzenlemeye gitti. Medikal tekstil ürünlerinde dünya lideri olabilecek alt yapıya ulaştık. Bu alt yapı gücümüzü koruyarak küresel talepleri karşılamak adına daha proaktif olmalıyız.’’

Salgın döneminde sektörün stratejik öneminin bir kez daha anlaşılmış olduğunu kaydeden İTHİB Başkanı Öksüz, “Ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan sektörümüz, pandemi sınavından başarıyla çıkmayı bildi. Türkiye’nin 'teknik tekstil' ihracatının yıl sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmasını ve küresel ihracattaki payını hızla artırmasını hedefliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Öksüz, daha katma değerli ihracat için geleceğin teknik tekstillerde olduğunu vurgulayarak, İTHİB olarak çalışmalarını bu çerçevede yürüttüklerini belirtti.

Teknik tekstillerde tasarımla birlikte işlevselliğinde öne çıktığını ifade eden Öksüz, “Teknik tekstil sektörü nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat, tarım gibi alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunuyor.’’ değerlendirmesinde bulundu.


"TOGG’un tüm tekstil aksamlarını Türk tekstil firmaları olarak üretmeye hazırız"
Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve 14 teknik tekstil firmasıyla birlikte ‘Teknik Tekstillerde Dijital Dönüşüm ve İnovasyon’ çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade eden İTHİB Başkan Öksüz, “UR-GE projemizle firmalarımızın dijital dönüşümlerinde öncü rol alarak firmalarımızın Sanayi 4.0 entegrasyonunun tamamlamasını hedefliyoruz. Ayrıca İTÜ ile başlattığımız Türkiye’nin ilk ve tek Tezli Yüksek Lisans programı çerçevesinde sektörümüz için gereken nitelikli insan kaynağını artırmayı planlıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Ahmet Öksüz, Türkiye’yi dünya arenasında temsil edecek yerli otomobil için tekstil ve ham maddeleri sektörü olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye, yerli ve milli aracımız TOGG’un tüm tekstil aksamlarını Türk tekstil firmaları olarak üretmeye hazır olduklarını vurguladı.

Öksüz, bugün dünyanın en büyük 6’ncı, AB’nin en büyük 2’nci tedarikçi sektörü olarak, büyüyen Türkiye ekonomisi için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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