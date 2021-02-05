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Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 22 kat arttı

Bu kalemlerde ihracat geçen yıl yaklaşık 245 milyon doları bulurken en fazla satış Almanya'ya gerçekleştirildi.
Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 22 kat arttı

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılında kişisel hijyen ürünleri ve tıbbi ürünler büyük ilgi görürken, Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı da geçen yıl 2019'a kıyasla yaklaşık 21,6 kat artarak 244,9 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl 135 ülkeye tek kullanımlık tıbbi maske, 116 ülkeye kolonya ihraç etti.

Kovid-19 salgınıyla kişisel hijyen ve tıbbi ürünlere talep artarken, Türkiye'nin tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 2019'a kıyasla 21,6 kat artarak 244 milyar 872 milyon 760 dolara çıktı.

Ülkenin 2020'de gerçekleştirdiği tek kullanımlık tıbbi maske ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 123 kat yükselerek 216 milyon 678 bin 896 dolara çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Tıbbi maske ihracatı 2019'da 1,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Tıbbi maske en çok Almanya'ya satıldı
Geçen yıl Türkiye'de üretilen tek kullanımlık tıbbi maskelere en fazla talep Almanya'dan geldi ve bu ülkeye 31,4 milyon dolarlık ürün satıldı. Almanya'yı 25 milyon dolarla Fransa, 13,9 milyon dolarla Libya, 13,8 milyon dolarla Çin, 12,1 milyon dolarla Romanya takip etti.

Türkiye'den 2020'de en çok tıbbi maske satın alan diğer ülkeler İngiltere, Hollanda, İspanya, Kuveyt ve İtalya oldu.

Maske ithalatı da 27 kat yükseldi
Öte yandan, Türkiye 2020'de 23,8 milyon dolarlık tıbbi maske ithal etti. Söz konusu rakam 2019'a göre 27 kat arttı.

Geçen yıl 48 ülkeden maske ithalatı yapıldı. En çok tek kullanımlık maske satın alınan 5 ülke Mısır, Çin, Almanya, Moldova ve Bulgaristan oldu.

Almanya, Türk kolonyasının da en büyük talibi
Türkiye'nin kolonya ihracatının tutarı da 2020'de yıllık bazda 2 kattan fazla artarak 28 milyon 193 bin 864 dolar oldu. Bu rakam 2019'da 9,1 milyon dolar düzeyindeydi.

Geçen yıl Türk kolonyasını en çok satın alan ülke 7,6 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 3,7 milyon dolarla Hollanda, 2,4 milyon dolarla Irak, 1,6 milyon dolarla ABD ve 1,6 milyon dolarla İngiltere izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin kolonya ihracatında öne çıkan diğer ülkeler Suudi Arabistan, Türkmenistan, Belçika, Fransa ve İran oldu.

2020'de Türk ihracatçıların sattığı kolonyanın miktarı 6 bin 952 tona ulaştı.

Kolonya ithalatında düşüş trendi
Kolonya ithalatı ise 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 44,5 azalarak 2,1 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl Türkiye 17 ülkeden kolonya ithal ederken, en çok kolonya satın alınan ülkeler İngiltere, Almanya, Polonya, İsviçre ve Irak oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin 2020'de ülkelere göre tek kullanımlık tıbbi maske ve kolonya ihracat verileri şöyle (dolar):

Ülke    Tıbbi maske ihracatı
Almanya    31.410.895
Fransa    25.002.482
Libya    13.933.501
Çin    13.849.191
Romanya    12.129.844
İngiltere    12.114.132
Hollanda    10.140.537
İspanya    9.624.351
Kuveyt    8.487.401
İtalya    6.913.446
Bulgaristan    5.307.807
Sırbistan    4.689.553
Slovakya    4.189.345
Hong Kong    3.822.172
Irak    3.777.806
Diğer ülkeler    51.286.433
Toplam    216.678.896


Ülke    Kolonya ihracatı
Almanya    7.562.152
Hollanda    3.676.295
Irak    2.365.734
ABD    1.619.715
İngiltere    1.493.326
Suudi Arabistan    1.197.209
Türkmenistan    824.753
Belçika    754.106
Fransa    654.149
İran    523.722
KKTC    515.938
Azerbaycan    511.265
Avusturya    458.479
Hong Kong    426.244
Tanzanya    411.802
Diğer ülkeler    5.198.975
Toplam    28.193.864

Kaynak: Haber Kaynağı
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