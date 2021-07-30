  • BIST 1.386,480
  • Altın 497,78
  • Dolar 8,4880
  • Euro 10,0550
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

Türkiye'nin turizm geliri 3 milyar doları geçti

Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin turizm geliri 3 milyar doları geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ikinci çeyrekte 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin doları kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin doları ise paket tur harcamalardan oluştu.

Bu çeyrekte gecelik ortalama harcama 57 dolar oldu. Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar olarak hesaplandı.

Yabancılar Türkiye'yi en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti
Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 77,3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22,7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde, yabancı ziyaretçiler, Türkiye'yi yüzde 70,3 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacı ile ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 14,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333 milyon 704 bin doları kişisel, 1 milyon 232 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 848 dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gram altında dolar etkisi30 Temmuz 2021 Cuma 09:11
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor30 Temmuz 2021 Cuma 09:04
  • Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 888 milyon dolar oldu29 Temmuz 2021 Perşembe 15:50
  • Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan açıklama29 Temmuz 2021 Perşembe 13:41
  • Zeytin ve zeytinyağı ihracatından yılın ilk yarısında 136 milyon dolar elde edildi29 Temmuz 2021 Perşembe 13:05
  • 3 yılda 10 milyon kişilik istihdam potansiyeli taşıyor29 Temmuz 2021 Perşembe 11:12
  • Toyota 'dünyanın en çok araç satan üreticisi' unvanını sürdürdü29 Temmuz 2021 Perşembe 10:46
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Veriler ikinci çeyrekte büyümenin oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor29 Temmuz 2021 Perşembe 10:44
  • Bakan Bilgin duyurdu: 57 milyar lira ödeme yapıldı29 Temmuz 2021 Perşembe 10:37
  • DeFacto, Ukrayna ve Özbekistan’da mağaza açtı29 Temmuz 2021 Perşembe 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti