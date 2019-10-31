  • BIST 98.469
  • Altın 278,131
  • Dolar 5,7165
  • Euro 6,3738
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Türkiye'nin turizm geliri yüzde 22 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu.
Türkiye'nin turizm geliri yüzde 22 arttı

Türkiye'nin turizm geliri, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttı ve 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Yılın 3'üncü çeyreğinde yapılan harcamaların 9 milyar 887 milyon 256 bin doları kişisel, 4 milyar 143 milyon 866 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Kişi başı ortalama harcama

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 649 dolar, yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 15 artarak 21 milyon 611 bin 964 kişi oldu. Bunların yüzde 85,3'ünü (18 milyon 438 bin 139 kişi) yabancılar, yüzde 14,7'sini (3 milyon 173 bin 825) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 1,8 artarak 1 milyar 230 milyon 964 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 892 milyon 899 bin doları kişisel, 338 milyon 65 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 30,2 artarak 2 milyon 949 bin 118 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 417 dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk çayı 10,7 milyon dolar kazandırdı30 Ekim 2019 Çarşamba 20:30
  • Borsa ve dolarda son durum30 Ekim 2019 Çarşamba 19:51
  • Piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor30 Ekim 2019 Çarşamba 13:51
  • 'İşsizlikle etkin mücadele için esnek çalışma şart'29 Ekim 2019 Salı 21:15
  • Piyasalar, Fed'in faiz kararına odaklandı29 Ekim 2019 Salı 10:59
  • Banka, dosya masrafı faizini de müşteriye ödeyecek29 Ekim 2019 Salı 07:12
  • Gramla satılıyor29 Ekim 2019 Salı 07:05
  • Yoksulluk sınırı artıyor29 Ekim 2019 Salı 07:03
  • Genç kadınlar 'rüzgar'a yön verecek28 Ekim 2019 Pazartesi 19:15
  • Çam fıstığı ailelere geçim kaynağı oldu28 Ekim 2019 Pazartesi 18:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti