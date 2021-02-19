Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin geçen yılın aralık sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 240,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 643,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2020 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın aralık sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2019 yıl sonuna kıyasla yüzde 5 azalışla 240,6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,3 artışla 643,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Aralık 2020'de eksi 402,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 346,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 11,7 azalışla 93,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,9 düşüşle 91,4 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 11,8 azalışla 41,9 milyar dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 30,2 artışla 213,1 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları 117,3 milyar dolar

Portföy yatırımları, geçen yılın aralık ayında 2019 yıl sonuna göre yüzde 12,3 azalarak 117,3 milyar dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 10,5 azalışla 29,2 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 44,3 düşüşle 8,6 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku da (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6,2 azalarak 46,2 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar, aynı dönemde yüzde 3,5 artarak 313,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2019 sonuna göre yüzde 3,3 azalarak 33,4 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 15,3 artarak 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 5,5 azalarak 63,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,6 düşüşle 96,7 milyar dolara indi.