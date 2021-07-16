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Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye'nin mayıs sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 255 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 582 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 6,5 artışla 255 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 10,8 azalışla 582 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, mayısta eksi 327 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 413 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 1,3 azalışla 92 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 16,2 artışla 107 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 27,3 artışla 53,3 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 sonuna göre yüzde 33 azalışla 147,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 109,3 milyar dolar

Portföy yatırımları, mayısta 2020 sonuna göre yüzde 7,1 azalışla 109,3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 26,7 azalışla 21,4 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 12,4 gerileyerek 7,5 milyar dolara düşerken, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 0,6 artarak 46,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 3,4 artarak 324,9 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2020 sonuna göre yüzde 5 artarak 35 milyar dolara yükselirken, TL mevduatı da yüzde 1 azalarak 15,6 milyar dolara indi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,1 artarak 65,5 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,6 yükselerek 100,2 milyar dolar oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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