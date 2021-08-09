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Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları aşarak rekora imza attı

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı, son 12 ayın toplamında 3 milyar doları aşarak rekora imza attı.
Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları aşarak rekora imza attı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden derlediği verilere göre, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 2020'nin Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 363 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise çoğalan taleple ihracat yüzde 20 artarak 1 milyar 638 milyon dolara çıktı.

İhracatta ilk sırada sektörün geleneksel pazarı Rusya yer aldı. Bu ülkeye 527 milyon dolar ihracat yapıldı.

Rusya'yı 186 milyon dolarla Almanya ve 141 milyon dolarla Romanya takip etti.

Ürün bazında ise ilk sırada 220 milyon dolarla domates yer alırken söz konusu dönemde 183 milyon dolarlık kiraz ve 148 milyon dolarlık limon ihraç edildi.

Son 12 ayda 3 milyar doları aştı
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze ihraç ürünlerinin hasadının hızlandığını söyledi.

Yüksek kesimlerde kiraz hasadının devam ettiğini belirten Uçak, başta Avrupa olmak üzere 50'nin üzerinde ülkeye taze kiraz gönderdiklerini dile getirdi.

Uçak, taze incir ve yaş üzüm ihracatının da yoğun taleple hız kesmeden sürdüğüne işaret ederek, Ege Bölgesi'nde şeftali hasadında da sona yaklaşıldığını bildirdi.

Türkiye'nin önde gelen ihraç ürünlerinden narenciyenin ise sonbahara doğru hasadının başlayacağını söyleyen Uçak, "İklimden kaynaklı narenciyede rekoltemiz düşük olsa da fiyatı tutturup kilogram başına ihraç değerini artırmayı hedefliyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çaba sarf edeceğiz." dedi.

Uçak, Türkiye'nin tüm ürünlerdeki ihracatının son 12 ayda 200 milyar doları aşarak rekor kırdığını belirterek, "Sektörümüzde de 31 Temmuz 2019'dan 1 Ağustos 2020'ye kadar 2 milyar 527 milyon 376 bin dolar olan ihracatımız bir sonraki yıl aynı periyotta 3 milyar doları aştı. Yıllık bazda bu, bir rekor. Hasadı gelen ve gelecek olan ürünlerimizle ihracattaki artışımız sürecek diye tahmin ediyoruz. Bu yılın sonunda yeni bir rekora imza atmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 3 milyar doları aşan taze meyve sebze ihracatına en büyük katkıyı 454 milyon dolarlık tutarla mandalinanın sağladığını ifade eden Uçak, domatesin ise 336 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olduğunu dile getirdi.

Uçak, ülke olarak son 12 aylık ihracata ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye, 150 ülkeye taze meyve sebze ihraç etti. 1 milyar 12 milyon dolarlık tutarla Rusya, açık ara birinci ülke oldu. Almanya, 273 milyon dolarlık Türk taze meyve sebzesi tercihiyle ikinci olurken Irak, 255 milyon dolarlık tutarla listenin üçüncü basamağına adını yazdırdı.

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