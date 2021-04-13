Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 22 artışla 774,5 milyon dolar oldu

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Nejdat Sin, 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 774,5 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ocak-mart dönemindeki sektör ihracatını değerlendirdi.

Türkiye'nin bu dönemde ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirten Sin, "Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 774,5 milyon dolara ulaştı. Elde ettiğimiz bu başarılarda verimli, kaliteli ve güvenli üretimi sürdürülebilir kılmak adına ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalarımız etkili oluyor." ifadesini kullandı.

Sin, ihracata ilişkin ülkeler bazında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı yüzde 14 artış ve 228,9 milyon dolarla Rusya'ya gerçekleştirdik. Bu ülkeyi yüzde 90 artış ve 76 milyon dolarla Irak, yüzde 17 artış ve 69,2 milyon dolarla Romanya takip etti. Aynı dönemde en fazla ihracat artışlarını kaydettiğimiz ülkeler ise yüzde 364 artış ve 22,7 milyon dolarla Suriye, yüzde 156 artış ve 6 milyon dolarla Libya, yüzde 112 artış ve 7,3 milyon dolarla Avusturya oldu. Hindistan, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya pazarlarında da önemli artışlar sağladık."