Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin kasım-temmuz dönemi zeytinyağı ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 96 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin kasım-temmuz dönemi zeytinyağı ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 96 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle geçen sene ihracatçı firmalara ödül töreni yapamadıklarını, bu yüzden ilk üç firmayı ziyaret ederek kutladıklarını ve ödüllerini takdim ettiklerini belirtti.

Yıllık 1,5 milyar dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı hedefine ulaşabilmek için pazarlama ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Er, şu bilgileri verdi:

"ABD, en büyük zeytinyağı ithalatçısı ülke. Son yıllarda zeytinyağı tüketimi hızla artan Avustralya ve Japonya önemli hedef ülkelerimiz arasında. Türk vatandaşlarımızın yoğun olduğu Almanya ise sofralık zeytin ithalatında, tüketimin çok yoğun olduğu Bulgaristan ve Romanya da tanıtım çalışmalarında hedef ülke olarak ağırlık verdiğimiz pazarların başında geliyor. Çin zaten Ege İhracatçı Birlikleri olarak bizim için öncelikli hedef pazar durumunda. Sofralık zeytinde ihracat sezonu eylülde, zeytinyağında ise kasımda başlıyor. 1 Eylül 2020- 31 Temmuz 2021'e kadar olan süreçte sofralık zeytin ihracatı yüzde 1,6 artışla 125 milyon dolara yükseldi. 1 Kasım 2020- 31 Temmuz 2021’e kadar olan süreçte zeytinyağı ihracatı ise bir önceki döneme göre yüzde 6 artışla 96 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Davut Er, zeytinyağı ihracatında 33 milyon dolarla ABD, sofralık zeytin ihracatında ise 36 milyon dolarla Almanya'nın ilk sırada yer aldığını kaydetti.