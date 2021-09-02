  • BIST 1.481,270
  • Altın 483,09
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7750
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin kasım-temmuz dönemi zeytinyağı ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 96 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı 100 milyon dolara yaklaştı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin kasım-temmuz dönemi zeytinyağı ihracatının geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 96 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle geçen sene ihracatçı firmalara ödül töreni yapamadıklarını, bu yüzden ilk üç firmayı ziyaret ederek kutladıklarını ve ödüllerini takdim ettiklerini belirtti.

Yıllık 1,5 milyar dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı hedefine ulaşabilmek için pazarlama ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Er, şu bilgileri verdi:

"ABD, en büyük zeytinyağı ithalatçısı ülke. Son yıllarda zeytinyağı tüketimi hızla artan Avustralya ve Japonya önemli hedef ülkelerimiz arasında. Türk vatandaşlarımızın yoğun olduğu Almanya ise sofralık zeytin ithalatında, tüketimin çok yoğun olduğu Bulgaristan ve Romanya da tanıtım çalışmalarında hedef ülke olarak ağırlık verdiğimiz pazarların başında geliyor. Çin zaten Ege İhracatçı Birlikleri olarak bizim için öncelikli hedef pazar durumunda. Sofralık zeytinde ihracat sezonu eylülde, zeytinyağında ise kasımda başlıyor. 1 Eylül 2020- 31 Temmuz 2021'e kadar olan süreçte sofralık zeytin ihracatı yüzde 1,6 artışla 125 milyon dolara yükseldi. 1 Kasım 2020- 31 Temmuz 2021’e kadar olan süreçte zeytinyağı ihracatı ise bir önceki döneme göre yüzde 6 artışla 96 milyon dolar olarak gerçekleşti."

Davut Er, zeytinyağı ihracatında 33 milyon dolarla ABD, sofralık zeytin ihracatında ise 36 milyon dolarla Almanya'nın ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerini bekliyor02 Eylül 2021 Perşembe 09:12
  • ASELSAN ihracatta tarihte bir ilki başardı01 Eylül 2021 Çarşamba 16:21
  • ASO Başkanı Özdebir: İhracat odaklı bir büyüme ortaya koyuyoruz01 Eylül 2021 Çarşamba 13:41
  • TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi01 Eylül 2021 Çarşamba 13:33
  • Tarım Kredi, et ve süt ürünlerinde üretici konuma geçiyor01 Eylül 2021 Çarşamba 13:00
  • Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor01 Eylül 2021 Çarşamba 12:00
  • Okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünlerine talep arttı01 Eylül 2021 Çarşamba 11:45
  • Türkiye ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi01 Eylül 2021 Çarşamba 11:39
  • Büyüme rakamları açıklandı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:16
  • TZOB, ağustos ayı üretici ve market fiyatlarını açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti