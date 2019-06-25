Türkiye’ye 10 milyon Rus turist gelecek

Bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus ziyaretçinin ülkeye gelmesi bekleniyor.

Türkiye turizmde en çok ziyaret edilen altıncı ülke konumunda bulunuyor. Ülke olarak turist konusunda hem kaliteli hem de uygun fiyat sunabilen nadir ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan Türkiye’ye bir müjde daha geldi. Geçtiğimiz günlerde 7 milyon olarak revize edilen Rus turist sayısının bu haberle birlikte 10 milyonu aşması bekleniyor. Rusya’nın aldığı kararla birlikte, içişleri bakanlığı mensubu güvenlik görevlileri artık Türkiye’de tatil yapabilecek. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2014 yılında Rusya’da İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere gitmesinin ve tatil yapmasının yasaklandığını anımsattı. Son 4 yıldır Rus polisinin Türkiye’de tatil yapamadığını aktaran Ayık, bu yasağı kaldıran kararın ise geçen hafta Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev tarafından imzalandığını duyurdu.

Ayık, şunları söyledi: “Rusya’da yaklaşık bir milyon civarında polis teşkilatı elemanı var, aileleriyle düşündüğümüz zaman yaklaşık 2.5 milyonluk bir potansiyel. Yaklaşık bir o kadar sayıda da asker, ordu mensubu var. Ordu mensupları için henüz bir serbestlik gelmedi, sadece polisler için geldi. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki günlerde de ordu mensupları için de gelecek. Böyle bir karar alınırsa Türkiye için toplam 5-6 milyonluk yeni bir potansiyel oluşacak demektir. Bunun da önümüzdeki süreçte Rusya Federasyonu’ndan gelecek misafir sayılarına son derece olumlu katkılar yapmasını bekliyoruz.” Kararın yeni olması nedeniyle henüz rakamlara yansımadığını ifade eden Ayık “Sonbahar döneminden itibaren rakamlardaki yansımasını göreceğiz. Gerçek rakamsal artışları ise 2020 yılında net olarak görebiliriz. Tahminlerimize göre Rus ziyaretçi sayısında ilave minimum bir milyonluk bir artış bekliyoruz” dedi.

ETKİSİ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA OLUR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca “Rusya’nın aldığı bu kararın, ülkemizde çok ciddi bir hareketlilik sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren hareketlilik başlar. Ama karar yeni açıklandı. Tatil planlarını önceden yapmış olanlar vardır. Bu açıdan bu kararın ileriki yıllarda net olarak etkisini göstereceğini düşünüyoruz. Aileleriyle düşünürsek en az bir milyonluk bir potansiyeli ülkemizde görebiliriz” ifadelerini kullandı.