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Türkiye'ye silah satışını durduran ülke, terörist Kobani'ye ödül verdi

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durduran Kanada, terör örgütü YPG'nin yöneticisi Mazlum Kobani'ye "Temiz Savaşçı" ödülü verdi.
Türkiye'ye silah satışını durduran ülke, terörist Kobani'ye ödül verdi

Kanada Savunma Bakanlığı'ndan skandal bir adım geldi.Bakanlık, "ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere" her yıl verdiği "Temiz Savaşçı Ödülü"nü bu yıl terör örgütü YPG'nin de omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yöneticisi Mazlum Kobani kod adlıFerhad Abdi Şahin'e verdi.

Kanada Savunma Bakanlığı, terörist Kobani'yi ödülünü alması için Kanada'ya davet etti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Kısa bir süre önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobani için 'terörist' ifadesini kullanmış ve ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" demişti.

Trump ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen Kürt halkına en içten saygılarımı iletin. Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Kobanê de karşılığında, "Halkımıza yönelik acımasız Türk saldırısını ve cihatçı grupları durduran yoğun çabaları için Başkan Trump'a teşekkür ederiz" mesajını iletmişti.

NE OLMUŞTU?
Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Kanada hükümeti, Türkiye'ye silah satışını askıya almıştı. Daha önce de AB üyesi 6 ülke, Türkiye'ye yönelik benzer bir karara imza atmıştı.

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