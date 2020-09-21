Türkiye'ye yaptırıma Merkel freni

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal kaynak aramasını hazmedemediği için AB'nin ülkemize yaptırım uygulamasını istiyor. Ancak Rum kesiminde çıkan haberlere göre bu yaptırımlara Merkel engel oluyor.