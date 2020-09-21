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Türkiye'ye yaptırıma Merkel freni

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal kaynak aramasını hazmedemediği için AB'nin ülkemize yaptırım uygulamasını istiyor. Ancak Rum kesiminde çıkan haberlere göre bu yaptırımlara Merkel engel oluyor.
Türkiye'ye yaptırıma Merkel freni

Rum basını, AB'den Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep eden Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa'dan Almanya'nın başını çektiği baskılarla karşılaştığını yazdı.

"YAPTIRIM YERİNE DİYALOG"

Rum hükümetine yakın çizgisiyle bilinen Fileleftheros gazetesi, Türkiye'ye yaptırım isteyen Rum liderliğinin "yaptırım yerine diyalog" diyen AB'nin ağır baskısına maruz kaldığını dile getirdi.

Gazete, AB Dönem Başkanı Almanya'nın ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başlamasına odaklandığını belirtti.

MERKEL FRENLİYOR

Rum liderin Türkiye'ye yaptırımlarda ısrar ettiği ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bunu frenlediği ifade edildi.

Haberde AB'den Rum yönetimine "yaptırımlar bekleyebilir" önceliğimiz Türk-Yunan diyaloğunun başlamasıdır mesajı verildiği belirtildi.

TÜRKİYE BASKIYI ARTIRDI

Fileleftheros gazetesi ayrıca Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyaloğun başlaması beklentisiyle Ankara'nın Kıbrıs üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi. Haberde, "Yavuz Sondaj Gemisi ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin yasadışı araştırma faaliyetlerini sürdürdüğünü, Lefkoşa ve Atina'yı bir zor pozisyona soktuğunu" ileri sürdü.

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