Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan 2 kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği bulundu

Mardin'de jandarma ekiplerince Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu iki kişinin üzerinde patlamaya hazır bomba düzeneği tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ülkeye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu H.A.S. ve R.A.S'nin yanlarında getirdikleri iki "powerbank" kontrol edildi.

İncelemede iki "powerbank"ın içinde patlamaya hazır toplam 400 gram kimyasal patlayıcı, 6 fünye ve 2 pil olduğu belirlendi.

H.A.S'nin, N.E. ve F.E'nin kendilerini sınır hattında karşılayacaklarını itiraf etmesi üzerine bu iki şüpheli de sınırda jandarma ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan H.A.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce "silahlı terör örgütüne üye olmak", R.A.S. de "silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan cezaevine gönderildi.

N.E. ve F.E. ise hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol tedbiri getirilerek serbest bırakıldı.

Patlayıcı maddenin terör örgütü tarafından ülkedeki huzur ortamını bozmak ve devletin üst düzey yöneticilerine suikast düzenlemek için getirildiği öğrenildi.