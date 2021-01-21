Türkiye'ye yatırım yapan akıllı telefon şirketleri üretim için gün sayıyor

Türkiye'de yatırım yapacağını açıklayan akıllı telefon üreticileri, gelecek aylarda üretime başlayacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye'de akıllı telefon üretimi gerçekleştireceğini geçen ay açıklamıştı.

2020'nin 3. çeyreğinde gerçekleştirdiği 29,8 milyon satışla küresel akıllı telefon pazarında Apple'ın ardından 5'inci sırada yer alan şirketin, gelecek aylarda üretime başlaması bekleniyor. Yapılacak yatırımla, Türkiye'nin şirketin Avrupa bölgesindeki üretim üssü olması planlanıyor.

Oppo'nun ardından bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi Tecno da Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı.

25 milyon dolardan fazla bir yatırımla üretim planlanması için gerekli adımları atan şirket, Türkiye'de ilk akıllı telefonunu mart ayı içerisinde üretecek. Şirket açıklamasına göre, İstanbul Pendik'te yer alan fabrika, Türk tüketicisinin beklentilerine hizmet vermek ve Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olma hedefi

Tecno; Türkiye pazarına geçen ay 3 modeli ile giriş yapmıştı. Türkiye'deki yerli ortağı ile birlikte üretimle ilgili süreci başlatan marka, bu yatırım hamlesiyle Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Türkiye'de üretim için gün sayan Tecno, İrlanda merkezli analiz şirketi Statcounter'ın verilerine göre, Afrika'da Apple'ın ardından en fazla pazar payına sahip (yüzde 8,14) 4'üncü marka olarak öne çıkıyor. Şirketin, Türkiye'ye yapacağı yatırımla birlikte Avrupa bölgesindeki pazar payını da artırması bekleniyor.

Oppo ve Tecno'nun yanı sıra, aralarında akıllı telefon pazarının öne çıkan oyuncularının da bulunduğu çeşitli şirketlerin Türkiye'ye yapacağı yatırımları açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, geçen ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada en çok satışa sahip cep telefonu üreticilerinin Türkiye'ye yatırım kararı aldığını belirterek, "Oppo, yaklaşık 50 milyon dolar tutarında bir yatırım açıkladı. Görüştüğümüz benzer uluslararası teknoloji firmalarının da yakın zamanda yatırımlarını açıklamasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"Üretimde yerlilik oranı da artacak"

Akıllı telefon şirketlerinin üretim için Türkiye'yi tercih etmesinde; Türkiye'nin altyapısı, konumu ve şirketlere sunduğu imkanlar önem taşıyor.

Dağlıoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin eğitimli genç iş gücü, sofistike endüstriyel altyapısı, güçlü dijital altyapısı ve geniş bir pazara erişim imkanı ile yerli ve uluslararası dijitalleşme yatırımları için bölgesinde bir çekim noktası olduğunu belirtmişti.

Dünyada en çok satışı olan cep telefonu üreticilerinin Türkiye'nin potansiyelini ve sunduğu avantajları değerlendirerek yatırım kararı aldığını vurgulayan Dağlıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de yıllık 10 milyon adetin üzerinde cep telefonu satıldığını biliyoruz. Cep telefonu üretiminde de uluslararası firmaların öncelikle iç pazardaki ihtiyacı karşılayacağını, sonrasında bölgemizdeki diğer ülkelere ihracat yapacaklarını düşünüyoruz. Bununla beraber üretimde yerlilik oranı da gün geçtikçe artacaktır. Bu bağlamda ülkemizdeki yerli üreticilerin de cep telefonu alanında küresel tedarik zincirine entegrasyonu için bir fırsat olacaktır. Farklı sektörlerde uluslararası şirketlerin ülkemizi bölgesel bir Ar-Ge, tasarım, üretim, lojistik ve yönetim merkezi olarak konumladığını görüyoruz."