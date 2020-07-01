Türkmen lider Salihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sesimize kulak verdi

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'a gönderilen sağlık yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek kapsamında Türkiye'den Irak'a gönderilen tıbbi yardım malzemesi Kerkük kentine ulaştı.

Türk yardım uçağı Uluslararası Kerkük Havalimanı'na iniş yaptı. Gönderilen sağlık yardım malzemeleri, Kerkük Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Irak ve Iraklıların yanında olan Türkiye'nin bu kez sunmuş olduğu sağlık yardımlarıyla bir kez daha dostluk mesajı verdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren Irak ve Kerkük için bu yardımların önemli olduğunu vurgulayan Said, Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti bir kez daha kendisine yakışanı yaptı

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan da söz konusu yardım için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu tıbbi malzemelerin Irak'ta giderek etkisini artıran Kovid-19'la mücadeleye önemli katkı sağlayacağını belirten Turan, yardım malzemelerinin bir kısmının da Musul ve Talafer'e gönderileceğini aktardı.

Turan, hiçbir zaman Irak halkını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kez daha kendisine yakışanı yaptığını söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi: Türkiye defalarca yardım elini uzattı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk uçağının indiği Bağdat Muhammed Alaaddin Askeri Üssü'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Parlamentoda İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Türkiye'den yardım talebinde bulunduklarını aktaran Salihi, "Sağ olsunlar Türkiye devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sesimize hemen kulak verdi ve kendilerine yakışır şekilde komşu Irak'ın yanında olduklarını bir kez daha gösterdi." dedi.

Bu gibi yardımların milletler arası dayanışmaya da örnek oluşturduğunu belirten Türkmen lider, şunları kaydetti:

"Irak, zengin bir ülkedir ama bugün acı günlerden geçtiği için herkesin yardımına ihtiyacı var. Türkiye, bize defalarca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Kızılay ile Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yüzlerce hastamızın tedavisi gibi diğer tüm alanlarda yardım elini uzatmıştır ve bugünkü yardımların da son olmayacağını biliyoruz."

"Bu yardımlar, iki hükümeti ve halkı birbirine yakınlaştırır"

Irak'ın Vasıt (Kut) Vilayeti Valisi Muhammed Cemil Meyyahi de, ülkede Kovid-19 nedeniyle büyük bir insani kriz yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'den gelen yardımların "değerli" olduğunu söyledi.

Vali Meyyahi, "Türkiye'den gelen sağlık yardımları, iki hükümeti ve halkı birbirine yakınlaştırır. Bu, irtibat sağladığımız Türkiye'nin Bağdat Büyükeçiliğinin başarılı adımıydı. Bu yardımların hem halkımız hem de Kut halkı nezdinde önemli ve olumlu yansımaları olacak, sağlık sektörümüze de fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Türk yardım uçağının taşıdığı malzemelerin teslimi sırasında Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yanı sıra Irak Sağlık Bakanlığı Vekili Hazım Cumeyli de hazır bulundu.

Bağdat ve Kut'a yönelik yardımlar merkezi hükümet yetkililerine teslim edildikten sonra Türk uçağı, Kerkük ve Musul'a gidecek yardımları ulaştırmak için Kerkük Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Irak'ta Kovid-19 salgını son günlerde endişe verici boyutlara ulaştı. Ülke genelinde şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 50 bine yaklaştı.