Türkmen öğrenciler Ankara’da buluştu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilciliği Gençlik Teşkilatı, Ankara’daki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenciler için tanışma programı düzenledi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilciliği Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen programda ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, öğrencilere yeni eğitim hayatlarında başarı dileklerini sunarak Irak Türkmen Cephesi'nin her zaman gençlerin yanında olduğunu dile getirdi.

ITC Türkiye Temsilciliği Gençlik Teşkilatı Başkanı Murat Küçük ise, Gençlik Teşkilatı olarak Türkiye'nin her yerinde eğitim gören Türkmen öğrencilere gereken yardım ve desteği sunmak için sürekli çalışacaklarını ifade etti.

Gerçekleşen tanışma programına katılan öğrenciler, Irak Türkmen Cephesi çatısı altında Türkmen davasını en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.