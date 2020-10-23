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Türkmenistan ile iş birliği adımı atıldı

Dışişleri Bakanlığı tavsiye kararı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatları doğrultusunda, 21 Ekim Çarşamba günü Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Ishankuli Amanlyev’ e nezaket ziyaretinde bulundular.
Türkmenistan ile iş birliği adımı atıldı

Dost ve Kardeş Ülke Türkmenistan’a Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un selamlarının iletilmesiyle başlayan görüşme karşılıklı dostluk ve işbirliği mesajlarının paylaşılması ile devam etti. 

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Keçiören Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projelerin tümünün ulusal ve uluslararası düzeyde ülke politikalarımıza yerel yönetimler olarak katkı sağlamak amacıyla yürütüldüğüne dikkat çekilen görüşmede Akdemir,  “Türkmenistan Aşkabat Büyükelçiliğimiz ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bahargül Abdiyeva arasında yakın zamanda gerçekleşen toplantıdan çıkan sonuca paralel olarak bu ziyaretimizde de Türkiye ile Türkmenistan arasında kardeş şehir ilişkilerinin canlandırılması başta olmak üzere yeni platformlarda bir araya gelmenin faydalı olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.” dedi.

Görüşmede Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un “Turan Ülküsüne” ömrünü adamış bir siyasetçi olarak Türk Cumhuriyeti Büyükelçileri ile sıcak ilişkiler kurulması ve kardeş ülkelerle bağların kuvvetlendirilmesine yönelik her türlü girişimin dün olduğu gibi bugün de öncüsü ve destekçisi olmaya da devam edeceği; Türkmenistan ile dostluğumuz ve kardeşliğimizin çok köklü olması sebebiyle belediyemizle büyükelçilik ilişkilerinin sıkı bir şekilde devam etmesinin gerekliliği Büyükelçi ile paylaşıldı.

Başkan Turgut Altınok’un geçmiş döneminde ilçemizde Türkmenistan Kurucu Cumhurbaşkanı Sapar Murat Türkmenbaşı ile Sultan Sencer’in isimleri ile iki park açtığı bilgisi paylaşıldı.

Estergon Türk Kültür Merkezinde kapanan Türkmen Sofrasını elbirliğiyle tekrar açılması, halı dokumadan, atlara, buğday tohumundan her türlü kültür-sanat zenginliğinin tanıtılmasına yönelik ortak projeler geliştirilmesi konusunda yol alınması konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede pandemi sonrası Türkmen günleri etkinliği ve benzeri programların yapılması, Türkmenistan’ın önemli el sanatlarının sergilenmesi gibi faaliyetler gündeme geldi.

Keçiören Belediyesinin Türk Dünyası’nın dün olduğu gibi bugünde merkez ilçe belediyelerinden biri olma nosyonuna bağlı kalacağı, Başkan Altınok’un bu amaç uğruna hizmet etmeye ve hizmetkâr olmaya devam edeceği önemle vurgulandı.

Keçiören Belediyesi’nin dost ve kardeş bir merkez olarak planlanacak konferans, tiyatro, sergi ve benzeri platformlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağı belirtildi.

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Büyükelçi Ishankuli AMANLYEV Keçiören Belediyesi’ne Başkanımız Turgut Altınok’un misafiri olarak davet edildi. Keçiören Belediyesi sanat atölyesinde icra edilen ebru ve hüsn-ü hat çalışması Başkanımız adına Büyükelçiye takdim edildi.

Başkan yardımcısı Sabiha Akdemir, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi temennisi ile büyükelçilikten ayrıldı.

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