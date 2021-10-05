Türkmenler Gölbaşı'ndan uğurlandı 

Irak'ta bu pazar günü yapılacak genel seçimlere destek olmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden Ankara'ya gelen Türkmenler, oy kullanmak amacıyla Kerkük, Musul, Tuzhurmatu ve Telafer'e uğurlandı.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Türkmenler, Irak'ta 10 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde oy kullanabilmek ve seçimlerde destek olabilmek amacıyla Ankara'dan otobüslerle hareket etti. Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla Gölbaşı'nda bir araya gelen Irak Türkmenleri Kerkük, Musul, Tuzhurmatu ve Telafer'e uğurlandı.

TÜTÜNCÜ TÜRKMENLERİ UĞURLADI

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Türkiye'nin çeşitli illerinden Irak'taki seçimler için gelen Türkmenlerle yolculuk öncesi bir araya geldi. Gölbaşı'nda buluşan Türkmen grupla bir süre sohbet eden Tütüncü, Irak'ta yapılacak genel seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Tütüncü, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada "Türkiye'den giden Türkmenlerimiz Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesine, Irak Türkmen Cephesi adaylarına oylarını verecek. Bu seçim bizim için tarihi bir süreçtir. Bizim diğer milletler gibi seçimi boykot etme, uzak durma gibi bir şansımız yok, dolayısıyla bizim için farklı bir anlam taşıyor. Bu anlamın bilincinde olarak buradaki insanlarımızın hepsi yaklaşık bir gün, otobüsle yolculuk yapacak. Yarından itibaren en az 3 gün boyunca diğer şehirlerimizden de otobüsler kalkacak. Türkiye'den giden Türkmenler Telafer, Tuzhurmatu, Kerkük ve Erbil'e gidecekler ve adaylarımızı destekleyecekler inşallah. Özellikle buradan katılan insanlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Irak'a gidip bizim Türkmen adaylarının kazanmasına vesile olacaklar, aynı zamanda dostlarını, komşularını, akrabalarını seçim sandığına götürüp oylarını kullanmak için teşvik etmiş olacaklar" dedi. Tören sonrası otobüslere binen Tükmenler, Irak'a hareket etti.

TÜRKMEN PARTİLER TEK LİSTE HALİNDE SEÇİME KATILACAK

10 Ekim Pazar günü Irak'ta yapılacak genel seçimlerde Irak'taki tüm Türkmen partiler, seçime 'Irak Türkmenler Cephesi Koalisyonu' adı altında tek liste halinde girecek.

"İLK DEFA KONSENSÜS SAĞLANDI"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, seçim sisteminin 'çoklu seçim bölgesine' göre yapılacağını kaydederek her vilayetin eski sisteminin tersine birden fazla seçim bölgesine bölündüğünü ve Türkmenlerin daha fazla katılım göstermesini beklediklerini açıklamıştı.

Turan, seçimlere ilişkin geçtiğimiz ay şu açıklamalarda bulunmuştu: "2005 seçimleri sonrası ilk kez tüm Türkmen partileri tek listede seçime katılıyor. Bu da Türkmen toplumunun isteğiydi biz de bunu yerine getirdik. Türkmen milletinden de ricamız çıkardığımız adayları yalnız bırakmamaları. Türkmen partileri arasında ilk defa bu düzeyde bir konsensüs sağlandı"

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

"Türkmenlerin yeni dönemde sadece bakanlar kurulu değil, bakanlık vekillikleri ve bağımsız kurumların başında olmaları için sonuna kadar direneceğiz."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA