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TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.
TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

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