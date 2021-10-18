  • BIST 1.414,220
  • Altın 525,46
  • Dolar 9,2530
  • Euro 10,7100
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı

Faz-3 çalışmaları devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.
TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere uygulanmaya başlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen ve faz-3 çalışmaları devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, faz-3 çalışmalarına devam edilen yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

Faz-3 çalışmaları kapsamında, daha önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülere, 3. doz hatırlatma uygulaması olarak TURKOVAC yapılıyor.

İlk gönüllüye 3. doz olarak uygulanan TURKOVAC'ın faz-3 çalışmaları hakkında bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, faz-3 kapsamında daha önce aşı olmayan gönüllülere TURKOVAC'ın uygulandığını ama artık 2 doz Sinovac aşısı olan gönüllülere de hatırlatma dozu olarak yerli aşının uygulanmaya başlandığını belirtti.

Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerde ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini vurgulayan ve tüm vatandaşları TURKOVAC aşısı için gönüllü olmaya davet eden Yıldız, "2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülerimiz, TURKOVAC'a 3. doz uygulaması olarak e-nabız üzerinden veya 0352 438 00 67 telefon numarasından bizlere ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Gönüllü Erdoğan Özkan ise 2 doz Sinovac aşısının ardından 3. dozda TURKOVAC gönüllüsü olduğunu anlattı.

Yerli aşı çalışmasına destek olduğu için mutlu olduğunu aktaran Özkan, vatandaşların gönül rahatlığıyla TURKOVAC yaptırabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık turizminin geliştirilmesi için yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanacak15 Ekim 2021 Cuma 16:38
  • Sağlık Bakanlığı: Doğru el yıkama tekniğiyle kişi ve toplum sağlığının korunmasına önemli bir katkı sağlanmaktadır15 Ekim 2021 Cuma 10:15
  • TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek14 Ekim 2021 Perşembe 16:05
  • Sağlık Bakanı Koca'dan üniversite öğrencilerine aşı çağrısı14 Ekim 2021 Perşembe 09:27
  • Bakan Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz"13 Ekim 2021 Çarşamba 15:06
  • Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:02
  • Türkiye'de 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi12 Ekim 2021 Salı 05:11
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 563 oldu11 Ekim 2021 Pazartesi 20:24
  • Turkovac, İzmir'de gönüllülere uygulanmaya başlandı11 Ekim 2021 Pazartesi 18:53
  • Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti11 Ekim 2021 Pazartesi 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti