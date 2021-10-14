TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi

Erciyes Üniversites Rektörü Prof. Dr. Çalış, üniversitelerinde geliştirilen TURKOVAC aşısına ilişkin, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
14 Ekim 2021 Perşembe 11:17
Erciyes Üniversites Rektörü Prof. Dr. Çalış, üniversitelerinde geliştirilen TURKOVAC aşısına ilişkin, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.