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TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi

TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi
Erciyes Üniversites Rektörü Prof. Dr. Çalış, üniversitelerinde geliştirilen TURKOVAC aşısına ilişkin, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Erciyes Üniversites Rektörü Prof. Dr. Çalış, üniversitelerinde geliştirilen TURKOVAC aşısına ilişkin, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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