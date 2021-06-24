  • BIST 1.411
  • Altın 496,922
  • Dolar 8,6653
  • Euro 10,3519
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Turkovac'ın Faz-3 gönüllü uygulaması sürüyor

Erciyes Üniversitesi'nce geliştirilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac için Faz-3 çalışmasının yürütüldüğü merkezlerden Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü uygulamasına devam edildi.
Turkovac'ın Faz-3 gönüllü uygulaması sürüyor

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı ilk geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışması, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı programla başlatıldı. Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca yürütülen Faz-3 çalışmasının yapıldığı merkezlerden Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllü uygulaması bugün de sürdü. Faz-3 için gönüllü olanlara hastanede yerli aşı Turkovac, sağlık görevlileri tarafından uygulandı.

240620211251476905218.jpg

E-NABIZ'DAN BAŞVURU

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bircan Kaya Aslan, Ankara Şehir Hastanesi’nin Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerden biri olduğunu söyledi. Aslan, "Gönüllülerimiz gelmeye başladı, biz de aşılamaya başladık. Gönüllüler e-Nabız üzerinden başvuruyorlar fakat daha önceden de bununla ilgili bize oldukça fazla sayıda başvuru var ama hastaneden değil direkt olarak e-Nabız'dan başvuru yapılıyor. İstedikleri merkezlerde aşılarını olabiliyorlar" diye konuştu. 

240620211251566904829.jpg
'HEDEF SAYIYA ULAŞILDIĞINDA ÇALIŞMA BİTECEK'

Doç. Dr. Aslan, daha önce hastalığı hiç geçirmemiş, aşı olmayan ve daha önce PCR testi pozitif olmayan kişilerin gönüllü olabileceğini belirterek, "Gebe olmayan ve belli birtakım ilaçları kullanmayan hastaların olması lazım. Bize başvuruyorlar. Biz de değerlendirme yaptıktan sonra olmasına engel bir durum varsa onları aşı çalışmasına dahil etmiyoruz. Aşı olanlar e-Nabız üzerinden buraya başvuramıyor. Aşılanmamış, hastalığı geçirmeyen ve bu aşıyı olmak isteyen kişilerin başvurması gerekiyor. Çalışma için başlangıçta tahmin edilen kişi sayısı var. Kişi sayısına ulaşıldığında bu aşıda Faz-3 çalışması sonlanmış olacak" dedi.

'GÜVENİMİZ TAM'

Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllü olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Çelik (24) de "Türk aşısı olmak için bugün buraya geldim. Aşımı oldum. Ülkeme, vatanıma, milletime hayırlı olsun. Bir de Türk aşısı olduğu için güvenimiz tam. Ben de onun için geldim. Türk aşısını duyar duymaz hemen dedim ki 'Geleyim, aşımı olayım'" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kanal İstanbul iddiaların tersine çok önemli bir kazanım'24 Haziran 2021 Perşembe 12:15
  • Yıl sonuna kadar milyonlarca turist Türkiye'ye akacak24 Haziran 2021 Perşembe 11:41
  • Trakya'nın incisi 'Kıyıköy' ziyaretçilerini cezbediyor24 Haziran 2021 Perşembe 11:39
  • Bakan Akar'dan flaş açıklama24 Haziran 2021 Perşembe 11:33
  • MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi24 Haziran 2021 Perşembe 11:31
  • Selimiye Camii'nin meydan düzenlemesi 6 yıl aradan sonra başlıyor24 Haziran 2021 Perşembe 11:27
  • 4. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi24 Haziran 2021 Perşembe 11:19
  • RTÜK'e üye seçimi 29 Haziran'da yapılacak24 Haziran 2021 Perşembe 11:19
  • MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi24 Haziran 2021 Perşembe 11:01
  • Türkiye ile ABD arasında kritik Afganistan görüşmesi: Bakan Akar açıkladı!24 Haziran 2021 Perşembe 11:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti