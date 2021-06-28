  • BIST 1.394
  • Altın 500,196
  • Dolar 8,7169
  • Euro 10,4097
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Türksat 5A uydusu bugün hizmete başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı" dedi.
Türksat 5A uydusu bugün hizmete başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocakta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bugün Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde olduğu gibi uzay çalışmaları alanında da hızını yükselttiği bu dönemde, yeni ve yerli haberleşme uydularının üretim, entegrasyon, test ve fırlatma süreçlerinin iç içe yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Karaismailoğlu, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek, zamanın gereği olan yenilikleri vatandaşlara dünyayla eş zamanlı sunduklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerine dikkati çekerek, ülkenin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu anlattı.

Dünyanın birçok noktası kapsama alanında olacak
Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"4 Mayıs itibarıyla uzaydaki jeosenkron yörüngeye ulaşan, 5 Mayıs'ta yörünge testlerine başlanan Türksat 5A'nın test çalışmaları başarıyla tamamlandı. Uydumuz, 28 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek törenle dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak."

Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sağlayacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 Temmuz'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erecek mi? Şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erecek mi? Sinemalar ne zaman açılacak? Düğünler serbest olacak mı? 65 yaş üstü için kısıtlama var mı?28 Haziran 2021 Pazartesi 10:00
  • Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var28 Haziran 2021 Pazartesi 09:56
  • MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2230'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:54
  • Bahçelievler'de 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:52
  • Pentagon'dan ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki hava saldırısıyla ilgili açıklama28 Haziran 2021 Pazartesi 09:49
  • 'Pansumandan geliyorum' dedi: 4 bin 376 lira ceza kesilmesine engel olamadı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:41
  • Gülen adam, güldürüyor28 Haziran 2021 Pazartesi 09:38
  • Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:37
  • Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti28 Haziran 2021 Pazartesi 09:31
  • Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde işlediği suçlar BM raporuna yansıdı28 Haziran 2021 Pazartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti