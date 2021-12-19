Türksat 5B'nin uzay yolculuğu başladı

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58’de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şuayip Birinci ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık

Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B haberleşme uydusu, Türkiye saatiyle 06.58'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kendi fırlatma sistemlerimizi nasıl geliştiririz diye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, Türksat 5B'nin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılma anını canlı izledi.

Türkiye'nin gelişip kalkındığını ve bunun, söylemlerinin altını doldurularak gerçekleştirdikleri 20 yıllık bir yolculuk olduğunu belirten Oktay, Türksat 5B ile kendi uydusunu üreten ilk 10 ülkeden biri olduklarını söyledi.

Oktay, uyduların, kapsam alanı içerisinde olan tüm bölgelerde ülkeye bir hakimiyet ve güven sağladığını belirterek, veriye göre karar alınmadığı sürece, gelişmelerin sürdürülebilir olamayacağını söyledi.

Devletlerin ölçemediği şeyi yönetme şansı bulunmadığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Buradan elde ettiğiniz veriler ve teknolojiler aslında bize faaliyette bulunduğumuz tüm alanları ölçme fırsatı veriyor ve buradan nereye gideceğimizle ilgili yol gösteriyor. Kapsama alanı içerisine alınan ülkelerle iş birliğimiz şimdikinin çok daha ötesinde olacak. Bunun teknolojik, ticari boyutu var ama onun ötesinde bir iş birliği boyutu da var. Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmak öyle kolay değil. Hangi amacı gerçekleştirirseniz gerçekleştirin yeterli değil. Kendi koyduğumuz hedefleri aşmak zorundayız. Türkiye olarak da şu anda ulaşmak istediğimiz hedefler çerçevesinde güzel bir noktadayız ama bu ulaşmak istediğimiz hedeflerin üzerine mutlaka yeni bir hedef daha koymamız gerekiyor. Onun için 5B'yi fırlatırken 6Ayı, 6A’yı da fırlatırken de kendi fırlatma sistemlerimizi nasıl geliştiririz diye çalışıyoruz. Atmosferi 4 defa aşmayı başardık."

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: İlk defa uzayda yerli ve milli komponentleri olan uydu faaliyet gösterecek

Bakan Karaismailoğlu ise "Türksat 5B, 164 günlük yolculuğa çıktı. Türksat 5B ile deniz, hava ve karasal olarak ulaşamadığımız tüm bölgelere ulaşmış olacağız." dedi.

Türksat 5B'de iki yerli ve milli komponent bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "İlk defa uzayda yerli ve milli komponentleri olan uydu faaliyet gösterecek ama bizim için asıl önemli olan tamamen yerli ve milli uydu Türksat 6A. Teknolojideki yerli ve milli katkımız artarak devam edecek. Özellikle 5G’yi tamamen yerli ve milli altyapıyla kullanmak istiyoruz. Peşinden 6G’yi planlıyoruz. Özellikle teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke haline gelmek için gençlerin ilgisi bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Türksat 5B'nin veri iletim kapasitesini 20 kat artıracağını belirten Karaismailoğlu, "42 derece doğu yörüngesine yerleşecek olan Türksat 5B uydusu, kritik aşamalarını tamamlayarak yolculuğuna başladı. Haziran ayında yörüngesine yerleşecek ve 1,5 aylık test sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Türkiye'nin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu

Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.

Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsama alanında hizmet verecek Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

Türksat 5B'de yerli üretim ekipmanları da kullanıldı

Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak Türksat 5B, uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak.

Yerli Endüstri Katkı Programı kapsamında Türkiye’de üretilen 2 haberleşme ekipmanının da kullanıldığı Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haberleşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş olacak.

Türksat 5B uydusunun sağlayacağı yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlerine ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

Türkiye’nin aktif haberleşme uydu sayısı 5’e çıkacak

Yeni nesil elektrikli itki sistemi barındıran uydunun, 42 derece doğu yörüngesinde kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak. Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek.

Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak.

Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanacak.

Türkiye’nin aktif haberleşme uydusu sayısı 5’e, toplam uydu sayısı 8’e çıkmış olacak.