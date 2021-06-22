Türkşeker felaket kurtarma sistemi satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye’nin önde gelen Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (Türkşeker), ihale ile felaket kurtarma sistemi alacak.
İhale içeriği “1 adet Veri Koruma Sistemi, 1 adet Veri Depolama Ünitesi, 2 adet FKM Sunucuları, 19 adet Fabrika Sunucuları alım işi” olarak ilan edildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 14.07.2021
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