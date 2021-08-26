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Türkşeker’den satılık ezine peyniri

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tam yağlı ezine peyniri satışı yapacak. İhale ile satılacak olan ezine peyniri miktarı yaklaşık 35 bin kilo. Türkşeker’den satılık ezine peyniri ihalesiyle ilgili detaylar haberimizde:
Türkşeker’den satılık ezine peyniri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tam yağlı ezine peyniri satışı yapacak. 

İhale ile satılacak olan ezine peyniri miktarı yaklaşık 35 bin kilo.

İlanda “8 kg’lık tenekelerde 4.399 adet Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Ezine Peynir  satışı” bilgisi paylaşıldı. 

Türkşeker’den satılık ezine peyniri ihalesiyle ilgili detaylar için TIKLAYIN

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