Türkşeker’den satılık ezine peyniri

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tam yağlı ezine peyniri satışı yapacak. İhale ile satılacak olan ezine peyniri miktarı yaklaşık 35 bin kilo. Türkşeker’den satılık ezine peyniri ihalesiyle ilgili detaylar haberimizde: