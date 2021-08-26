Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tam yağlı ezine peyniri satışı yapacak.
İhale ile satılacak olan ezine peyniri miktarı yaklaşık 35 bin kilo.
İlanda “8 kg’lık tenekelerde 4.399 adet Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Ezine Peynir satışı” bilgisi paylaşıldı.
Türkşeker’den satılık ezine peyniri ihalesiyle ilgili detaylar için TIKLAYIN.
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