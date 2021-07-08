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Türkü Festivali ile başladı

Yenimahalle Belediyesi, pandeminin ardından kültür sanat etkinliklerine yeniden start verdi. Yenimahallelilere dolu dizgin bir yaz yaşatmak için hazırlıklarını tamamlayan belediye ilk olarak ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını siliyor
Türkü Festivali ile başladı

Festivalin ilk gününde Türk Halk Müziğinin usta yorumcusu Hüseyin Turan Ata Mahallesi’nde sevenleriyle buluştu. Birbirinden güzel türkülerin ard arda söylendiği konsere yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleri türkülere eşlik ederken zaman zaman da halay çekerek eğlencenin tadını çıkardı. 

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Aylar sonra ilk sahne

16 ay sonra ilk konserine çıktığını söyleyen Hüseyin Turan, “Normalleşme başlar başlamaz bizleri buluşturan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Gecenin sonunda Başkan Yaşar adına sanatçı Turan’a çiçek veren Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Türkü Festivalimize Ata Mahallesi’nden başladık. Bu mahallemiz biraz kenarda bir mahalle gibi görülse de sizler gözden ırak, gönülden ırak değil, sizler hem gözümüzde hem gönlümüzdesiniz. Başkanımız Fethi Yaşar diyor ki Yenimahalle’nin her köşesi eşit hizmet alacak. Eylül ayında bu mahallemizde Ankara’nın en büyük kreşini açacağız. Ayrıca ilçemizin 5’inci yüzme havuzu ve spor kompleksini de burada hayata geçireceğiz. Sanata ve sanatçıya da Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığımız direktif doğrultusunda destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Çünkü çağdaş uygarlığa ulaşmanın yolu sanatçılarımızdan, sanattan geçiyor” diye konuştu.

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Festival hafta başına kadar devam edecek

Festival kapsamında 9 Temmuz Cuma günü (bugün) Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda Özlem Özdil, 10 Temmuz Cumartesi günü Ragıp Tüzün Parkı’nda Sevcan Orhan, 11 Temmuz Pazar günü ise vefa konseri temasıyla Cengiz Özkan, Belkıs Akkale ve İzzet Altınmeşe Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda saat 20.00’da türkü severlerle buluşacak.

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