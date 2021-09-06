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Türkülerle yaza veda 

Yenimahalle Belediyesi, yaz konserlerine Usta sanatçı Ender Balkır ile final yaptı. Serhat Mahallesi’nde düzenlenen Yaza veda konserine mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.
Türkülerle yaza veda 

Pandemi yasaklarının sona ermesiyle birlikte ilçe genelinde kültür sanat etkinliklerine ağırlık veren Yenimahalle Belediyesi, Hüseyin Turan, Mustafa Taş, Özlem Özdil, Sevcan Orhan, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Cengiz Özkan, Şevval Sam, Erdal Erzincan gibi birbirinden değerli sanatçıları Yenimahallelilerle buluşturdu. Yaz konserlerinin kapanışını ise Serhat Mahallesi’nde yapan Yenimahalle Belediyesi, Türk Halk Müziğinin güçlü serlerinden Ender Balkır’ı ağırladı.

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Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye, CHP PM Üyesi Umut Akdoğan yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. 

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Türküler söylendi, halaylar çekildi

Türk Halk Müziği’nin hemen her formundan eserler seslendiren Balkır, Serhat sakinlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Dinleyiciler, sanatçıya birçok türküde eşlik ederken, hareketli parçalara halay ve oyunlarla katıldı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve tüm Serhat sakinleri adına Ender Balkır’a çiçekle teşekkür eden Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da “Sanatı olmayan, sanata değer vermeyen bir milletin ruhu da olmaz. Sanata emek vermiş tüm sanatçılarımız başımızın tacıdır. Yenimahalle Belediyesi’ni izlemeye devam edin. İlçemiz kültür ve sanatın başkenti olmaya devam edecek” dedi.

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