TURSAD Başkanı Özkaya normalleşme tedbirleri açıkladı

TURSAD Başkanı Emin Özkaya, Başkent’ten Türkiye’nin dört bir yanına tur düzenleyen seyahat acentelerinin normalleşme sürecinde aldığı tedbirleri açıkladı.

Başkent’ten Türkiye’nin her yerine tur düzenleyen seyahat acenteleri de 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci ile ilgili çalışma ve hazırlıklarını tamamladı. Ankara merkezli Turizmci ve Seyehat Acenteler Birliği Derneği (TURSAD) Başkanı Emin Özkaya turların alacağı tedbirler hakkında bilgi verdi. Özkaya, “Alacağımız tedbirler çerçevesinde turlarımıza katılacak misafirlerimizin, kişisel hijyenlerini sağladıktan ve fiziksel mesafeye dikkat ettikten sonra tek yapacakları, doyasıya tatilin tadını çıkarmak olacaktır” ifadelerine yer verdi.

İŞTE UYULACAK KURALLAR

Tur esnasında acentelerin uygulayacağı kuralları TURSAD Başkanı Özkaya şöyle sıraladı:

* Kayıt esnasında ve tur hareket saatinde HES kodu ile kontrol ve doğrulama sağlanacak.

* Covid-19 hakkında etkin bir şekilde bilgilendirilmiş tur personeli görev alacak.

* Tur otobüslerimizde fiziki-sosyal mesafe çerçevesinde yüzde ellilik doluluk oranını aşmayacak şekilde misafir kabul edilecek.

* Tur öncesi ve sonrasında araçlarımızda dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek.

* Araç girişlerinde el dezenfektanı yolcularımızın sürekli kullanımı için hazır bulundurulacak.

* Misafirlerimize maske ve eldiven dağıtılacaktır.

TATİLİN TADINI ÇIKARIN

Özkaya, alınan tedbirler doğrultusunda herkesin keyifli bir tatil geçirebileceğini belirterek, “

Bu çerçevede turlarımıza katılacak misafirlerimizin, kişisel hijyenlerini sağladıktan ve fiziksel mesafeye dikkat ettikten sonra tek yapacakları, doyasıya tatilin tadını çıkarmak olacaktır. Öte yandan ofislerimizde de gerekli hijyen, dezenfektan ve fiziki mesafe tedbirlerini almış bir şekilde, sizleri tur ve otel rezervasyonlarınızı yapmaya, ulaştırma araçları biletlerinizi almaya bekliyoruz. Gelemediğiniz durumlarda seyahat acentelerimizde telefon ile de işlemlerinizi yapmanız mümkün” ifadelerine yer verdi.

TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ

TURSAD Başkanı Özkaya yaşanan zorlu süreçte verilen mücadele için kurumlara ve vatandaşlara teşekkür ederek, “Ülkemizde Covid-19 salgınının etkisinin giderek azalması ile birlikte, Haziran başı itibarı ile normalleşme sürecine girdik. Salgının başladığı günden bu zamana kadar, salgın ile mücadele çalışmalarını tüm imkanlarını seferber ederek başarılı bir şekilde yürüten, aldığı tedbirler ve güven veren uygulamaları ile halkımızı rahatlatan Devletimize ve bu çabalara katkı-destek sağlayan tüm kurumlara, özellikle sağlık çalışanlarına müteşekkiriz. Öte yandan, uygulanan toplumsal tedbirlere, toplumsal dayanışma içinde evde kal çağrısına da uyarak, sabır ile uyum sağlayan tüm vatandaşlarımıza da teşekkürü borç biliriz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA