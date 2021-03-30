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Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki

Sosyal medyada, turşu tesisinde bir çalışanın çıplak ayakla girdiği turşu tankında dans ettiği görüntüler tepki çekti.
Turşu tesisinde skandal görüntülere tepki

Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, tepki çekti. Turşu tesisinde çekilen görüntülerde, bir çalışanın turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek dans ettiği görüldü. Yarı çıplak kişinin tankta dans ettiği görüntülerin Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çekildiği iddia edildi.

Viranşehir Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise ilçede turşu fabrikası ya da turşu imalatı yapan bir kuruluşun olmadığı, lahana da yetiştirilmediği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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