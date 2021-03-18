Turunçgilde 5 aylık ihracat yüzde 12 artışla 813 milyon dolar oldu

Turunçgil ihracat sezonunun ilk 5 ayında, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 813 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İhracat sezonu 3 Eylül 2020'de başlayan turunçgilde, 28 Şubat 2021'e kadar yapılan dış satımla ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağlandı.

Eylül-şubat döneminde, turunçgil ihracatı, bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, 813 milyon dolar oldu.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, ihracat sezonuna iyi başladıklarını söyledi.

Yeni sezon turunçgil ihracatının bu döneminde önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Kaçmaz, "Yeni sezonun başlangıcından şubat sonuna kadar 1 milyon 552 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 813 milyon dolarlık net döviz girdisi sağlanmıştır. Bu dönemde en çok ihracatımız Rusya'ya olurken bu ülkeyi Irak, Ukrayna, Romanya ve Polonya takip etmiştir." diye konuştu.

Kaçmaz, dış satımda ürün bazında en çok mandalinanın tercih edildiğini, bunu limon, portakal ve greyfurtun izlediğini dile getirdi.

"Ürünlerimiz hem iç hem de dış piyasada talep görüyor"

Bu süreçte, ülke ekonomisine umut verici katkı sağlandığını aktaran Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ihracatımızın bu şekilde seyretmesi bizleri mutlu etti. Önümüzdeki süreçte daha fazla ürün ihracatımız olacak. Türkiye turunçgil üretiminde ve ihracatında küresel bir oyuncu. Dünyada söz sahibiyiz. Ürünlerimiz hem iç hem de dış piyasada talep görüyor. Sadece ürün kalitesi yetmiyor. Dünyanın istediği standartlarda ambalaj yapılması, ürünün muhafaza edilmesi ve tüketiciye iyi bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Biz tarladan sofraya kadar olan süreci çok iyi şekilde yapıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda turunçgilde artış göstereceğiz."