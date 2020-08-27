  • BIST 1.107
  • Altın 458,462
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6488
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Turunçgilde ihracat sezonu erkenci limonla açılacak

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yeni dönem turunçgil ihracat sezonunun 3 Eylül'de mayer cinsi erkenci limonun ihracatıyla başlayacağını söyledi.
Turunçgilde ihracat sezonu erkenci limonla açılacak

Kaçmaz, AA muhabirine, yaş meyve sebzede en önemli ihracat grubunu oluşturan turunçgilde 2020-2021 ihracat sezonunun yaklaştığını belirtti.

Sezon hazırlıklarının tamamlandığını aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Turunçgil kesim ve ihraç tespit komisyonunca Adana ve Mersin illerimizin muhtelif bölgelerinde bulunan limon bahçelerinde yapılan inceleme sonunda, mayer cinsi erkenci limonun gerekli olgunluğa erişmiş olduğu tespit edildi. Erkenci limonun 29 Ağustos'ta hasat edilmesine, 3 Eylül'de de ihraç edilmesine karar verildi."

Kaçmaz, afetsiz ve hasarsız bir sezon geçirilmesi temennisinde de bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman Genel Müdürlüğü organik atıkları gübreye dönüştürmeye başladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
  • 'Denizin kırmızı etli balığı' palamut 10 liradan tezgahlarda26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
  • Yatırım teşvik belgelerinde rekor26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:36
  • ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık sözleşme26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:01
  • Bakan Selçuk duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzattık26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:51
  • Milangaz artık OYAK bünyesinde26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:12
  • THY'den ikram açıklaması 26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:11
  • Kocaeli'de tavşan eti üretim çiftliği kuruldu25 Ağustos 2020 Salı 12:41
  • TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi25 Ağustos 2020 Salı 12:41
  • TMO fındık alımlarına başladı25 Ağustos 2020 Salı 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti